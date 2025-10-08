二階堂高嗣＆松井ケムリ、平成レトロクイズに大興奮 初MCの猪俣周杜「もう考えてもらっていいですか？」
Kis-My-Ft2・二階堂高嗣、令和ロマン・松井ケムリ、timeleszの猪俣周杜が出演する8日放送のテレビ朝日系『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：58）では「平成レトロワード」を当てるクイズに挑戦する。平成一桁世代の二階堂&ケムリにぶっ刺さる懐かしワードや思い出トークが続々。平成二桁世代の猪俣は、初めてのMC役に挑む。
【写真】猪俣周杜が初ＭＣに挑戦
「歌詞から平成分かるかな？」では平成にリリースされた曲の歌詞に入っている平成レトロワードを当てるというもの。平成一桁生まれの二階堂＆ケムリがクイズに挑む。平成二桁生まれの猪俣は、まさかのMC就任。平成トークで盛り上がる先輩2人に対し「もう考えてもらっていいですか？」と進行を促す場面もあり、意外にも名MCっぷりを発揮する（!?）
クイズの答えはガラケーで文字を打ち込んで送信するというスタイルに、一同大盛り上がり。ガラケーの他にも、ゲーム機や玩具、楽曲など懐かしのアイテムやワードが続々登場し…ケムリ「なにこれ楽しい！」、二階堂「これ千賀（健永）のお母さんの車で流れてた！」とエモさに大興奮し、平成の思い出トークも飛び出す。もちろんクイズ対決の行方にも注目だ。
さらに、今年8月に開催された「ニカゲーム」サマフェスイベントの合間で行われていた、ドッキリ企画の模様も放送。猪俣が二階堂との会話の中で、しれっと英単語を入れられるか挑戦するというもの。果たして二階堂に気づかれずに、いくつ英単語を喋れるか。「Blueの食材知ってます？」「tableは何色ですか？」 不思議な会話が飛び交う猪俣による二階堂への珍ドッキリ…果たしてその結末は。
なお、TEASAでは、地上波に収まらなかった未公開シーンを限定公開。二階堂、休止明けの仕事への取り組み方への変化、猪俣が語る今後やりたいこと、二階堂から猪俣へのアドバイスなどここでしか聞けないトークも収録している。
