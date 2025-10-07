とちぎテレビ

今月４日に行われた自民党の総裁選挙で第２９代の総裁に高市早苗さんが選ばれました。女性では初めての自民党総裁で７日、執行部の顔ぶれが決まり、新たな体制で動き出しました。高市新総裁の印象や国づくりに望むこととは？栃木県民の反応を聞きました。

自民党の高市総裁は７日、党本部で臨時総務会を開いて、幹事長に麻生派幹部の鈴木俊一総務会長を充てるなど党四役の人事を正式に決定しました。総務会長に有村治子参議院議員、政務調査会長に小林元経済安全保障担当大臣、選挙対策委員長に古屋元拉致問題担当大臣を起用したほか、総裁選挙で支援を受けた麻生派会長の麻生元総理大臣を副総裁に充て、党内基盤を固める方針です。

【２０代・学生】「女性ということもあり、雰囲気も柔らかく世界のトップともうまくやっていけると思う」

【４０代・経営者】「女性初なのでこれまでと違うやり方やほかの国に向けても、女性らしい目線で対応していただけるのでは。人事も見たが、女性が輝ける社会、男性ではない目線でお願いしたい」

【子育て中の女性】「女性初というのは涙が出る思いだが「２０２５年でやっとか」と感じる。働いて働いて働きぬかないといけないとなると少子化は進む一方なので、そこが気にかかります」

【買物中の主婦２人】「保守的かなと思っていたので、私は違う人を推していた」

【サイクリング中の男性】「経済を見ると国際的に協調しないと回っていかないのでそれに反するような発言もあったりするので、そこはもっと現実路線で行ってほしい」

きょうの臨時総務会で「今の暮らし、未来への不安を何とか希望と夢に変えていきたい」と挨拶した高市総裁。県民からは物価高対策や安定した政権運営に期待する声が聞かれました。

【高市さんを支持した夫婦】「対中政策や経済対策、増税阻止などに期待。高市さんは国家観がしっかりしている。安倍元首相を踏襲していると思う」

【４０代・経営者】「国内の企業がどう伸びるか、人事の採用の部分だったり、もっと視野を広くしてもらえると嬉しい」

【２０代・会社員】「今の生活やより豊かになったり、物価が高いので少し安くなればいいかなと思う」

また、同じく総裁選挙に出馬し、外務大臣に起用される見通しの衆議院栃木５区選出の茂木敏充前幹事長や小泉進次郎農林水産大臣に期待する声もありました。

【高市氏を支持した夫婦】「茂木前幹事長が今回、頑張ってくれた感じがする。急にいい顔になった。これからは茂木さんも応援します」

【買物中の主婦２人】「小泉さんは絶対、総裁になる時代が来るけど、せっかく高市さんがなれたんだから頑張ってほしい。少数派だから少し心配だけど、短期間で終りにならないように」

自民党は臨時国会を１５日を軸に招集する方向で調整していましたが、高市総裁は総理指名選挙までの連立政権の枠組み拡大に意欲を示していて、日程がずれ込む可能性が出ています。