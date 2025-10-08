台風第２２号は、９日は非常に強い勢力で伊豆諸島付近を東北東へ進む見込みです。伊豆諸島では、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

【台風22号（ハーロン）】右に急カーブ 今後の進路を見る

［気圧配置など］

非常に強い台風第２２号は、８日３時には日本の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径９５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。台風は非常に強い勢力を維持しながら、８日は進路を次第に東へ変え、９日は伊豆諸島付近を東北東へ進む見込みです。また、前線が９日朝にかけて、日本の東から伊豆諸島付近にかけてほとんど停滞するでしょう。



［風の予想］



伊豆諸島では、８日は非常に強い風が吹き、９日は一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。

８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島 ２５メートル （３５メートル）

９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方 ２３メートル （３５メートル）

伊豆諸島 ５０メートル （７０メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、８日はうねりを伴い大しけとなり、９日はうねりを伴い猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上では、９日はうねりを伴い大しけとなる見込みです。

８日に予想される波の高さ

関東地方 ３メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う

９日に予想される波の高さ

関東地方 ７メートル うねりを伴う

伊豆諸島 １２メートル うねりを伴う

［雨の予想］



伊豆諸島では、前線や台風本体の発達した雨雲の影響で、８日は雷を伴い激しい雨が降り、９日は雷を伴い猛烈な雨の降る所があるでしょう。

８日６時から９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ２００ミリ

その後、９日６時から１０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ２００ミリ



［防災事項］

伊豆諸島では、風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、高波にも厳重に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。関東地方では、９日はうねりを伴う高波に警戒してください。