◇NBA プレシーズンマッチ ブルズーキャバリアーズ（2025年10月7日）

NBAブルズの河村勇輝（24）が7日（日本時間8日）のプレシーズンマッチ初戦となったキャバリアーズ戦でベンチ入りした。第3Qから途中出場。第4Qにはわずか1分間で3アシストをマークするなど躍動した。

プレシーズンマッチ初戦からベンチ入りした河村。出場機会は第3Qに訪れた。残り2分22秒からコートに立った。残り56秒に左サイドでドリブルしながらバウンズパスで味方のダンクシュートを演出して、この日初アシスト決めた。

第4Qも引き続き出場。残り11分46秒から2連続で3Pシュートをアシスト。さらに残り10分46秒にはレイアップシュートも演出。わずか1分で3つのアシストをマークした。

残り9分23秒にもレイアップシュートを演出した。

昨年パリ五輪終了後、NBAに挑戦してエキシビット10契約からグリズリーズと2WAY契約を勝ち取った河村。ハイライトに残るようなプレーも多く残したが、グリズリーズは、河村にクオリファイングオファー（QO）を出すことはなかった。そのため河村は制限なし完全FAとなった。その中でブルズの一員として、サマーリーグに出場することになった。

サマーリーグでは存在感を示した。最終戦となったジャズ戦では、途中出場ながら20得点10アシストの大活躍。絶品アシストを連発でファンを大熱狂させた。サマーリーグでは全5戦終えて、平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。

シカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のYouTubeでは、ブルズの来季について展望する動画が投稿された。その中で、KC・ジョンソン記者は「彼には話題性があり、背が低いという目新しさをはるかに超える存在」と河村を評価。

さらに「プレシーズンマッチで出場させないとチャンスを逃してしまう。ホームでの試合でいつか出場させるべき」と活躍を期待していた。