より精悍になったAMG CLE 53の特別仕様車

メルセデスAMG CLE 53 4マチック＋クーペ・マヌファクトゥーア エディション｜Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC＋ Coupé Manufaktur Edition

特別仕様車「マヌファクトゥーア エディション」のベースモデルは、CLEクーペのハイパフォーマンスモデル「AMG CLE 53 4MATIC＋クーペ（以下CLE 53クーペ）」。

パワートレインは最高出力330kW（449ps）、最大トルク560Nm（57.1kgf-m）を発揮する3.0リッター直列6気筒ターボエンジン「M256M」に、48V電動ターボチャージャー、23ps/205Nmを発するISG（インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター）を組み合わせるマイルドハイブリッド。0-100km/h加速タイムは4.2秒（欧州仕様値）をマークする。

この特別仕様車は、特別なカラーリングやパッケージによって、スポーティなルックスを一層際立たせているのが特徴だ。

エクステリアは、CLE 53クーペで人気のボディカラー「マヌファクトゥーア グラファイトグレー マグノ（マット）」に、専用デカールをはじめとするイエローアクセントが映える、ラグジュアリーとハイパフォーマンスを感じさせるデザイン。

また、同モデル限定装備の「AMG ナイトパッケージ」「AMG エクステリアナイトパッケージⅡ」などにより、多数のパーツがカーボン素材やブラックカラー、ダーククロームに変更され、よりレーシーで引き締まった印象を与えている。

さらに「AMG スタイリングパッケージ」を採用し、フロントおよびリアに追加のフリック、リアエプロンにはディフューザーパネルを装着。さらに迫力あるデザインへと進化を遂げているのも見どころ。

フロントエプロンのトリムストリップはブラックカラーを基調に、下部にイエローアクセントが施されている。また AMGラジエターグリルがダーククロームに変更となり、より精悍で引き締まったフロントフェイスを形成。ミラーハウジングは同モデル限定装備の「AMG カーボンファイバードアミラー」により、カーボン素材が採用された。

サイドデザインでは、同モデル限定装備の大きなイエローデカールが全体にあしらわれ、特別な存在感を放つ。ホイールはリム部分がイエローに彩られた同モデル限定装備の「20インチAMGアルミホイール（鍛造）」だ。

ベルトラインとウィンドウラインのトリムストリップはブラックに、フロントウィングのインサートとバッジはダーククロームにそれぞれ変更され、AMGらしいエモーショナルな印象をより引き締めている。

リヤではエプロンのトリムストリップや4本のテールパイプがブラックに、そしてメルセデスのスターマークとAMGモデルバッジがダーククロームに変更されている。AMGカーボンファイバースポイラーリップは同モデル限定装備。パフォーマンスを追求するAMGらしいデザインが際立つルックスだ。

インテリアもダークカラーを基調にイエローのアクセントで統一。特別装備としてイエローシートベルトや、イエローステッチが入った「本革シート（AMGナッパレザー）」が採用された。

「AMG パフォーマンスシート」はモータースポーツのエッセンスが感じられるヘッドレスト一体型で、高いホールド力によって運転姿勢を正確に保ち、スポーツ走行をサポート。レーシーな世界観を演出する「AMG カーボンファイバーインテリアトリム」「AMG パフォーマンスステアリングホイール（カーボンファイバー/MICROCUT）」など、この限定車専用の装備も多い。

さらに、通常CLE 53クーペでも人気の高い「前席シートベンチレーター（シートヒーター機能含む）」や「エアバランスパッケージ」なども装備。パフォーマンスの追求と乗員の快適性の双方を高い次元で実現している。

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長4855×全幅1935×全高×1435mm

ホイールベース：2875mm

最低地上高：135mm

最小回転半径：5.9m

乗車定員：4人

荷室容量：410L

車両重量：2000kg

総排気量：2996cc

エンジン：直列6気筒ターボ

最高出力：330kW（449ps）/5800-6100rpm

最大トルク：560Nm（57.1kgf-m）/2200-5000rpm

モーター最高出力：17kW（23ps）/1500-3000rpm

モーター最大トルク：205Nm（20.9kgf-m）/0-750rpm

トランスミッション：9速AT（AMGスピードシフトTCT）

駆動方式：4WD

0-100km/h加速：4.2秒

WLTCモード燃費：10.6km/L

税込車両価格：1646万円（100台限定）