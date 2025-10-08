【TOKYOチューリップローズ】香ばしい花びらにとろけるチーズの新作スイーツ♡

まるで花束のように美しいスイーツを手掛ける「TOKYO TULIP ROSE」から、2025年10月15日(水)に新作3品が登場します。注目は湯煎焼きでとろっと“半生食感”に仕上げた『チーズローズ・マリィ』。さらに代表作『チューリップローズ』からはチーズとバターの2種が新登場し、季節限定『アップルバターキャラメル』も同時発売。華やかな香りと素材のコクが織りなす新たな味わいに、心までとろけそう。

とろける半生チーズのバラ『チーズローズ・マリィ』



チーズローズ・マリィ

湯煎でじっくり焼き上げた『チーズローズ・マリィ』(4個入1,380円)は、スプーンを入れた瞬間とろりと広がる半生チーズケーキ。

カマンベールとクリームチーズの濃厚なコクが絶妙に溶け合い、口いっぱいに広がります。花びらのような繊細な見た目も美しく、食べるたびにうっとり。

販売は開店10時・16時からの数量限定で、なくなり次第終了です。冷蔵スイーツならではのとろける贅沢を味わって。

秋の味覚を贅沢に♪MERCER bisから濃厚パンプキンシフォンケーキ登場

人気作に新フレーバー♡バター＆チーズ登場



チューリップローズ バター&チーズ

累計5,000万個を突破した代表作『チューリップローズ』シリーズから、乳の旨みを追求した2種類が新登場。

『チューリップローズ チーズ』はフランス産クリームチーズ香るラングドシャに、カマンベールショコラを贅沢に。

『チューリップローズ バター』は発酵バターと北海道ミルクのリッチな香りが特徴。4個入842円、6個入1,188円で、手土産にもぴったりの華やかなパッケージが魅力です。

秋限定『アップルバターキャラメル』も登場



チューリップローズ アップルバターキャラメル

チューリップローズ アップルバターキャラメル

季節限定の『チューリップローズ アップルバターキャラメル』(6個入1,404円)は、焼きりんごのような香ばしさと甘酸っぱさが魅力。

キャラメル香るショコラクリームと、発酵バター仕立てのクッキーが織りなす深いコクにうっとり。

さらに、『チューリップローズ in season』(9個入1,836円、15個入3,024円)では、定番バター＆チーズと限定フレーバーを一度に楽しめます。

香るチーズショコラを頬張って『グランチーズショコラサンド』



グランチーズショコラサンド

グランチーズショコラサンド 10枚入

アソートギフト 18袋入

『グランチーズショコラサンド』(10枚入1,458円、20枚入2,862円)は、カマンベールとチェダーチーズを合わせた贅沢なチーズショコラがたっぷり。

ラングドシャクッキーの香ばしさととろけるショコラのマリアージュは至福の味わいです。

華やかなアソートギフト(18袋入3,240円、28袋入5,400円)も登場し、花束のように彩り豊かなラインナップが揃います。

オリジナルトートバッグ

「チューリップローズ商品」を税込3,240円以上お買い上げいただいたお客様に先着でオリジナルトートバッグをプレゼント！

期間：2025年10月15日(水)～21日(火)

【実施店舗】

西武池袋店(各日先着50名様)

阪急うめだ店(各日先着30名様)

そごう横浜店(各日先着30名様)

羽田空港第2ターミナル店(各日先着30名様)

※期間中毎日なくなり次第終了です。

※1会計につき1点のお渡しです。

花のように咲くスイーツで心ときめくひとときを♡



花の姿をそのまま閉じ込めたような「TOKYO TULIP ROSE」のスイーツは、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にぴったり。

2025年10月15日(水)から各店で販売される新作3品は、見た目も味も心に残る特別な一品です。

チーズやバターの濃厚な香りと繊細な花びらのような形が、あなたのティータイムを華やかに彩ってくれるはず。甘い香りに包まれながら、心ときめくひとときをお過ごしください。