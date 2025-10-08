◆第１２回角田商事杯 日本少年野球東北中央支部・東北南支部新人大会 ▽決勝 白河ボーイズ（東北南）５―１仙台中部ボーイズ（東北中央）（９月２１日・上山市民球場）

２年生以下の新チーム初の公式戦となる第１２回角田商事杯 東北中央支部・東北南支部新人大会で、仙台中部ボーイズ（東北中央）が準優勝した。エース左腕・日下蓮志（２年）が力投をみせた。秋の東日本ブロック王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会（１１〜１３日、郡山・ヨーク開成山スタジアムほか）に初出場する。初戦（１１日）に東葛飾ボーイズ（千葉）と対戦する。

※ ※ ※

仙台中部の最速１３０キロ左腕・日下が決勝で快投を見せた。５回を１安打１失点、毎回の９奪三振の快投をみせた。

初回こそ２死二塁から白河の４番・佐藤蓮仁（３年）に右中間二塁打を浴び１点を失うも、２回以降は立ち直り、無失点投球。２回以降は５回までゼロを並べた。

日下と佐藤は小学６年にＮＰＢジュニアトーナメントのイーグルスジュニアのチームメート。連絡を取り合い対戦を心待ちにしていた。日下は言う。「真っすぐを打たれました。悔しかった。なので次の勝負はスライダーを投げました」。４回１死からの２度目の対戦ではスライダーで空振り三振を奪い、リベンジを果たした。

日下は５回を３者連続三振に仕留めると６３球で降板、６回から右翼へ回った。理由がある。仙台中部は野球の動作改善施設 「ＢＣＳベースボールパフォーマンス仙台」が運営する中学硬式野球チームで、２０１６年にヤングリーグに所属。２０年から ボーイズリーグに加入。ボーイズの投球数制限は１試合８０球だが、仙台中部は独自に学年ごとに制限を設定。２年生は６０球までとしていたからだ。日下は「肩、ひじを守ってくださるので、その点は感謝しています」と順調に成長を遂げている。

打撃では３番打者として、５回からマウンドに上がった佐藤“投手”と対決。６回には中越え三塁打を放ち意地を見せた。

憧れはカブス・今永昇太、楽天・早川隆久。質の高い真っすぐを投げることを心がけている。伸びしろ十分の左腕。東日本選抜大会で関東の強豪にどう挑むのか楽しみだ。

【仙台中部ボーイズの戦績】

▽２回戦（９月１４日）

仙台中部 １０―４ 仙台

▽３回戦（９月１５日）

仙台中部 ８―７ 盛岡

▽準々決勝（９月１５日）

仙台中部 ４―２ 宮城仙北

▽準決勝（９月２０日）

仙台中部 ９―４ 仙台泉Ａ

【仙台中部ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 小野寺陽輝、日下蓮志、松林蒼貴、大友壱晴、相場千南、高橋快知、萩原丈陽、若生一真、板橋源、坂本理杜、三浦紳之介、樋口駿

▽１年生 鈴木琉心、高橋世蓮、高橋泰成、西村航、新妻春人、遠藤絢都、鈴木悠恭、門間晴杜、遠藤颯太、谷川龍之介、正木智仁、金澤諒