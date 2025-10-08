◆第３７回日本少年野球東日本選抜大会 神奈川県支部予選 ▽決勝 横浜緑ボーイズＡ １０―６横浜泉中央ボーイズＡ＝６回時間切れ＝（９月２７日・瀬谷本郷球場）

２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会（１１〜１３日、郡山・ヨーク開成山スタジアムほか）の組み合わせが決まった。神奈川県支部では決勝が行われ、横浜緑ボーイズＡが横浜泉中央ボーイズＡを下し優勝。横浜緑は２０１５年の選手権予選以来の支部大会優勝になった。

全員野球で呪縛を打ち破った。横浜緑にとって優勝は２０１５年に選手権大会初出場を決めた支部予選以来、１０年ぶり。“シルバーコレクター”と呼ばれた先輩たちの悔しさを晴らした。

誕生日だった越谷の初回の先制犠飛で奇跡への幕が開いた。３回には大橋の満塁走者一掃の三塁打などで大量６点とリード。４回に横浜泉中央Ａの反撃に遭い、大会１９イニング目で初失点し１点差にされるが、６回に高杉の二塁打から大平のタイムリーなどで３点を挙げ逃げ切った。

旧チームからのレギュラーも多く、経験値も高い。この日は野手で出場し登板がなかったがエース・萩本は３戦で２完封、１３イニング無失点と好投。巨人・大勢に憧れ、スリークオーターからの直球とスライダーで“緑の旋風”を支えた。

５番・高杉は７月に死球で右足骨折も、リハビリ中に体重を増やし、この日も２二塁打し「パワーアップできた」と胸を張った。

昨年も出場した東日本選抜大会に王者として臨む。佐藤豪主将は「勝ち切れたことで大きく成長できた」と言う。大平は「これからの大会は全部勝つつもりで…」とキッパリ。横浜緑は最高の形で“夢への一歩”を踏み出した。

【横浜緑ボーイズＡ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※佐藤豪太、阿左美竣大、大橋郁仁、小椋翔太、高杉太雅、田島修吾、大平匠弥、岡俊太、鈴木龍斗、越谷栄太、武川昊輝、岡野壱哉、川田陽太、萩本友翔、大久保陸恩、三室研人

▽１年生 嘉悦孝志、天岸洸惺、佐藤海、金原充希