

七五三掛龍也

Travis Japanの七五三掛龍也が８日、都内で行われた「MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP レセプション」に出席した。

【写真】ヒップラインにチューリップのデザイン。キュートに決める七五三掛龍也

七五三掛はこの日、マルニ「TULIPEA」に合わせたブラウンが差し色に入ったデニムのセットアップに身を包んだ。「バッグの茶色のスエードやデニムに遊び心があって、（パンツにも）バッグにもチューリップのデザインがあってとても可愛らしい」と笑顔。

MARNIは、遊び心のあるデザインや色使いが魅力だが、自身のファッションに取り入れるなら…？「先日お店で茶色のチェックのパンツを新しく購入して。丈伸ばしに出していて、もうすぐ届くので秋はMARNIを楽しみたいです」

また、ときめく瞬間は？という問いには「ライブや舞台、パフォーマンス、表現している時です」と回答。「ライブですと、いろんな衣装やたくさんの照明を浴びたりファンみなさんがいて、たくさんのペンライトやうちあわがあってすごく華やかさを感じてとても幸せな気持ちになります」と語った。

本イベントは、マルニジャパンが、イタリアのラグジュアリーファッションブランド「MARNI（マルニ）」の新作バッグコレクション「チューリピア」誕生を記念し、“チューリップ”をテーマにしたポップアップ「MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP」を、2025年10月8日（水）〜10月14日（火）の間、伊勢丹新宿店本館1階 ザ・ステージで開催。ポップアップ初日のこの日、レセプションが行われた。