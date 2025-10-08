»°Ã«¹¬´î¤Î¿·ºîÉñÂæ¡Ø¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡ÙÍèÇ¯¾å±é¤Ø¡¡¾®·ª½Ü¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¤é½Ð±é¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡µÓËÜ²È¡¦»°Ã«¹¬´î¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¿·ºîÉñÂæ¡Ø¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡Ù¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÁ´¹ñ5¥ö½ê¤Ç¾å±é¡£ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¤é½Ð±é¼Ô¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÎ»¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤¬½Ü¤¯¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×Éã¤È¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¾®·ªÎ»
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï4¿Í¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·à¤Ç¡¢»þ¤Ë¾Ð¤¤¤Ë°î¤ì¡¢»þ¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¡£Êü²Ý¸å¡¢2¿Í¤Î¶µ»Õ¤¬ÌÌÃÌ¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë»ùÆ¸¤ÎÊì¿Æ¡£ÅÙ¡¹³Ø¹»¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¤À¡£Â©»Ò¤¬Ã´Ç¤¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃ´Ç¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ËÅö¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¤â¸½¤ì¤Æ¡¢¶µ»Õ¤¿¤Á¤ÏÊì¿Æ¤ÈÃ´Ç¤¤Î2¿Í¤«¤é¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢¤É¤¦¤Ë¤«²ò·è¤Ø¤Î»å¸ý¤òÃµ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¼ã¼ê¶µ»ÕÌò¤Ë¾®·ª¡£»°Ã«¤¬¼ê¤¬¤±¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Ë¤Æ1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼çÌò¡¦ËÌ¾òµÁ»þ¤ò±é¤¸¤¿¾®·ª¤¬¡¢½é¤á¤Æ»°Ã«ºî¡¦±é½Ð¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡µÆÃÏ¤ÏÉñÂæ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£»°Ã«ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤ÇµÁ»þ¤Î3¿ÍÌÜ¤ÎºÊ¡¦¤Î¤¨ ¤ò±é¤¸¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÊÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ì¸«Ê¿ËÞ¤½¤¦¤ÊÃ´Ç¤¶µ»ÕÌò¤ËÊ¿´ä»æ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¶µÆ¬Ìò¤ò¡¢»°Ã«ºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁêÅç°ìÇ·¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡ü¾®·ª½Ü
¼¡¤Ï¤¼¤Ò»°Ã«¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤òÉõ°õ¤·¤¿¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤ò¤ä¤ë¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÍ¤ÏÉñÂæ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÌò¡¢¤½¤ì¤âÅù¿ÈÂç¤Î¸½Âå¿Í¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤ß¡£
¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üµÆÃÏÑÛ»Ò
ÉñÂæ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
Ìò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¤¤¤¤¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë±ÇÁü¤È¤Ï°ã¤¦»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ä©Àï¤Ç¤¹¡ª
½éÉñÂæ¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÊ¿´ä»æ
º£²ó¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤Î²ñÏÃ·à¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢½é¤á¤ÆÅö¤Æ½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¸÷±É¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁÏºî¤¹¤ëÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡üÁêÅç°ìÇ·
¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç4¿Í¼Çµï¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÉñÂæ¡¢¤·¤Ó¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
º£¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Î¤¢¤ë¶µ°é¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Ä¤Ä¡¢¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ä¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡ª±é·à¤Î¸¶ÅÀ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉñÂæ¡Ø¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡Ù¸ø±é³µÍ×
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä¡¡2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡
²ñ¾ì¡§IMM THEATER¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£Æâ¡Ë
¡ã¿·³ã¸ø±é¡ä¡¡2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¤ê¤å¡¼¤È¤Ô¤¢ ¿·³ã»ÔÌ±·Ý½ÑÊ¸²½²ñ´Û¡¦·à¾ì
¡ãÊ¼¸Ë¸ø±é¡ä¡¡2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Ê¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ºåµÞ Ãæ¥Û¡¼¥ë
¡ã°¦ÃÎ¸ø±é¡ä¡¡2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á22Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Êæ¤Î¹ñ¤È¤è¤Ï¤··Ý½Ñ·à¾ìPLAT¡¡¼ç¥Û¡¼¥ë
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä¡¡2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§SKY¥·¥¢¥¿¡¼MBS
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÎ»¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤¬½Ü¤¯¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×Éã¤È¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¾®·ªÎ»
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï4¿Í¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·à¤Ç¡¢»þ¤Ë¾Ð¤¤¤Ë°î¤ì¡¢»þ¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¡£Êü²Ý¸å¡¢2¿Í¤Î¶µ»Õ¤¬ÌÌÃÌ¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë»ùÆ¸¤ÎÊì¿Æ¡£ÅÙ¡¹³Ø¹»¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¤À¡£Â©»Ò¤¬Ã´Ç¤¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃ´Ç¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ËÅö¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¤â¸½¤ì¤Æ¡¢¶µ»Õ¤¿¤Á¤ÏÊì¿Æ¤ÈÃ´Ç¤¤Î2¿Í¤«¤é¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢¤É¤¦¤Ë¤«²ò·è¤Ø¤Î»å¸ý¤òÃµ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡µÆÃÏ¤ÏÉñÂæ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£»°Ã«ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤ÇµÁ»þ¤Î3¿ÍÌÜ¤ÎºÊ¡¦¤Î¤¨ ¤ò±é¤¸¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÊÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ì¸«Ê¿ËÞ¤½¤¦¤ÊÃ´Ç¤¶µ»ÕÌò¤ËÊ¿´ä»æ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¶µÆ¬Ìò¤ò¡¢»°Ã«ºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁêÅç°ìÇ·¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡ü¾®·ª½Ü
¼¡¤Ï¤¼¤Ò»°Ã«¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤òÉõ°õ¤·¤¿¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤ò¤ä¤ë¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÍ¤ÏÉñÂæ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÌò¡¢¤½¤ì¤âÅù¿ÈÂç¤Î¸½Âå¿Í¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤ß¡£
¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üµÆÃÏÑÛ»Ò
ÉñÂæ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
Ìò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¤¤¤¤¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë±ÇÁü¤È¤Ï°ã¤¦»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ä©Àï¤Ç¤¹¡ª
½éÉñÂæ¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÊ¿´ä»æ
º£²ó¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤Î²ñÏÃ·à¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢½é¤á¤ÆÅö¤Æ½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¸÷±É¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁÏºî¤¹¤ëÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡üÁêÅç°ìÇ·
¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç4¿Í¼Çµï¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÉñÂæ¡¢¤·¤Ó¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
º£¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Î¤¢¤ë¶µ°é¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Ä¤Ä¡¢¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ä¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡ª±é·à¤Î¸¶ÅÀ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉñÂæ¡Ø¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡Ù¸ø±é³µÍ×
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä¡¡2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡
²ñ¾ì¡§IMM THEATER¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£Æâ¡Ë
¡ã¿·³ã¸ø±é¡ä¡¡2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¤ê¤å¡¼¤È¤Ô¤¢ ¿·³ã»ÔÌ±·Ý½ÑÊ¸²½²ñ´Û¡¦·à¾ì
¡ãÊ¼¸Ë¸ø±é¡ä¡¡2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Ê¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ºåµÞ Ãæ¥Û¡¼¥ë
¡ã°¦ÃÎ¸ø±é¡ä¡¡2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á22Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Êæ¤Î¹ñ¤È¤è¤Ï¤··Ý½Ñ·à¾ìPLAT¡¡¼ç¥Û¡¼¥ë
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä¡¡2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§SKY¥·¥¢¥¿¡¼MBS