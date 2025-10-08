大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで、身近な課題の解決を目指す中小企業の技術を紹介する展示が７日、始まった。

４月の開幕から閉幕まで週替わりで約４３０社を紹介する企画「リボーンチャレンジ」の最終回で、今回は７４社が参加している。１３日まで。

「困りごとを大阪の町工場が解決する」がテーマで、目玉の一つとして、府内の町工場１３社が共同開発する飛行船「Ｚｉｐａｎｇ（ジパング）」の模型が登場した。ヘリウムガスを用い、垂直に上昇、下降できるのが特徴で、被災地や山岳部に物資を運ぶ「空飛ぶトラック」を目指している。

開発に参画する機械部品加工会社「成光精密」（大阪市港区）の高満洋徳社長は「町工場には人をわくわくさせる技術がある。万博を通じて子供たちに、ものづくりの魅力を伝えたい」と述べた。

ボタンを押すだけで温かいおにぎりができる自動製造機や、肌の状態や好みに合わせて成分を調整できるオーダーメイドの化粧品も展示されている。

今回の展示を企画した大阪商工会議所の楠本浩司・中小企業振興部長は「町工場は下請けではなく、未来を切り開く担い手だということを多くの人に知ってもらえたら」と話している。