モデルの朝比奈彩（32）の喜びの報告に、祝福の声が寄せられている。

2021年7月、三代目J SOUL BROTHERSの山下健二郎（40）と、約2年間の交際を経て結婚したことをInstagramで発表した朝比奈。2024年3月に第1子、2025年6月には第2子の出産を報告していた。

その後は、仕事で訪れたパリを満喫する様子や、デニムに黄色のトップスを合わせた私服ショットなどを投稿している。

32歳の誕生日を報告「今が一番生き生きしている」

10月6日は、「32歳になりました。ここ数年で生活スタイルがガラッと変わり、試行錯誤しながら過ごしていますが今が一番生き生きしている気がします『今』という時間を大切にしながら、守るべきものを守って、挑戦する心も忘れずに… 32歳も全力で楽しみます！！」と、この日に32歳の誕生日を迎えたことや近況を報告した。

朝比奈の誕生日を、俳優の山本舞香（27）やタレントの板野友美（34）、南明奈（36）らが、「いいね！」で祝福しており、ファンからも「あやちゃん、おめでとう 体無理なく」「たまには健ちゃんとのツーショット待ってます」など、祝福のコメントが数多く寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）