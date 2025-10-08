長友佑都の妻・平愛梨さんが反応した“1枚”「この瞬間を捉えたカメラマンさん!! 素敵」
キリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表は千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで調整を続けている。
初日の6日には国内組6選手と海外組6選手が集合して始動。5大会連続でのW杯出場を目指すDF長友佑都も汗を流し、トレーニング後の取材では「ブラジルはレベルも一段、二段上がる。今までのアジア予選とは違う展開になると思うし、アジアでやってきた守備でやれるのか、このままでW杯優勝を狙えるのかを測れると思う」と語っていた。
そして、長友のマネージャーが公式インスタグラム(@yutonagatomomg)を更新。長友が車を降りて合流した場面からトレーニングに打ち込む場面までが投稿された。この投稿に反応したのが、妻でタレントの平愛梨さんだった。
自身のインスタグラム(@harikiri_tairi)のストーリーズで、長友が車から降り立つ姿を捉えた写真とともに「子供達を寝かしながら一緒に寝て、やっぱり必ず目覚めてしまうんだよな。またすぐ眠れたらイイけど眠れなくてピコピコ。夫がワゴン車から登場激写! この瞬間を捉えたカメラマンさん!! 素敵。FC東京のカメラマンさんが撮る写真も毎回好きだけど この写真見て余計目が覚めた」とコメント。興奮した模様を伝えている。
なお、日本代表は10日にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表、同14日に味の素スタジアムでブラジル代表と対戦する予定だ。
