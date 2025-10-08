ヘリオス<4593.T>が反発している。同社は７日の取引終了後、急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）への適応を目指す治療薬「ＨＬＣＭ０５１」に関し、商用生産に向けた協力体制を米ミナリスアドバンストセラピーズと構築すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。



ヘリオスの３Ｄバイオリアクター製造プロセスを利用した細胞治療薬の商用生産に向けた製造委託契約を両社は締結した。受託開発製造機関（ＣＤＭＯ）で試験サービスプロバイダーでもあるミナリスの横浜事業所で商用生産を予定する。ヘリオスはミナリスの細胞治療製造における豊富な実績や、幹細胞とバイオリアクター技術に関する専門性を評価し、製造パートナーとして選定した。



出所：MINKABU PRESS