“死の組3位”スペインがU-20W杯ベスト8一番乗り!! ラ・リーガ1部で出番続く19歳FWが自らのショートCK仕上げて決勝点
[10.8 U-20W杯ラウンド16 ウクライナ 0-1 スペイン バルパライソ]
U-20ワールドカップは7日、ラウンド16(決勝トーナメント1回戦)が開幕し、スペインがウクライナを1-0で破ってベスト8進出を決めた。ラ・リーガ1部のベティスで今季すでに5試合に出場している左利き右ウインガーのFWパブロ・ガルシアが今大会2ゴール目となる決勝点を決めた。
モロッコ、メキシコ、ブラジルと同居した“死の組”C組を3位で終えながら「各組3位の成績上位4チーム」突破したスペインは、ラウンド16でB組首位のウクライナと対戦。立ち上がりから一方的にボールを握ると、前半のうちに試合を動かした。
前半24分、右からのCKをP・ガルシアが短くつなぎ、これを受けたMFヤン・ビルヒリ(マジョルカ)がワンタッチで後ろに戻すと、MFチアゴ・ピターチ(レアル・マドリー・カスティージャ)が中央に横パス。これを受けたMFロドリ・メンドーサ(エルチェ)がボックス内に浮き球のスルーパスを送ると、そこに絞っていたP・ガルシアが左足トラップからの左足ボレーでゴールに押し込んだ。
P・ガルシアは自らのショートコーナーを起点に攻撃を始め、フィニッシュも担う大仕事。2006年生まれの現在19歳ながら、今年1月に早くもラ・リーガデビューを飾った実力の高さを大舞台でも発揮した。このゴールにより、今大会の通算成績は2ゴール1アシストとなった。
その後はボールを握りながらもなかなかゴールをこじ開けられないスペインだったが、守備では後半開始時から投入されたウクライナの204cm長身FWオレクサンドル・ピシュチュル(ETO FC)に冷静に対処。ベンチも189cmのCBアルバロ・コアテス(バルセロナB)を投入するなどしっかりと手を打ち、危なげなくクリーンシートを達成した。
スペインは11日の準々決勝でコロンビア対南アフリカの勝者と対戦する。
U-20ワールドカップは7日、ラウンド16(決勝トーナメント1回戦)が開幕し、スペインがウクライナを1-0で破ってベスト8進出を決めた。ラ・リーガ1部のベティスで今季すでに5試合に出場している左利き右ウインガーのFWパブロ・ガルシアが今大会2ゴール目となる決勝点を決めた。
モロッコ、メキシコ、ブラジルと同居した“死の組”C組を3位で終えながら「各組3位の成績上位4チーム」突破したスペインは、ラウンド16でB組首位のウクライナと対戦。立ち上がりから一方的にボールを握ると、前半のうちに試合を動かした。
P・ガルシアは自らのショートコーナーを起点に攻撃を始め、フィニッシュも担う大仕事。2006年生まれの現在19歳ながら、今年1月に早くもラ・リーガデビューを飾った実力の高さを大舞台でも発揮した。このゴールにより、今大会の通算成績は2ゴール1アシストとなった。
その後はボールを握りながらもなかなかゴールをこじ開けられないスペインだったが、守備では後半開始時から投入されたウクライナの204cm長身FWオレクサンドル・ピシュチュル(ETO FC)に冷静に対処。ベンチも189cmのCBアルバロ・コアテス(バルセロナB)を投入するなどしっかりと手を打ち、危なげなくクリーンシートを達成した。
スペインは11日の準々決勝でコロンビア対南アフリカの勝者と対戦する。