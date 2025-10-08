Da-iCE、アニメ『モンスターストライク』OP主題歌「Monster」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが、TVアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』のオープニング主題歌となる最新曲「Monster」を、10月22日に配信リリースすることが決定した。

■Da-iCE「Monster」は貴重な5人歌唱曲

本楽曲は、メンバーの岩岡徹と和田颯が制作を担当。ヘヴィーなダンスナンバーでありながら、Da-iCEとしては貴重な5人歌唱曲となっている。

ジャケット写真は、「Monster」の楽曲が持つ世界観を、視覚的に描写したデザインに仕上がった。

また、アニメ公式YouTubeチャンネルでは、Da-iCEが歌うオープニング主題歌「Monster」の一部音源を使用したメインPVが公開された。作品の世界観やキャラクターたちの魅力をより深く堪能できる映像となっている。

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Monster」

