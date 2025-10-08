Da-iCE、アニメ『モンスターストライク』OP主題歌「Monster」配信リリース決定
Da-iCEが、TVアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』のオープニング主題歌となる最新曲「Monster」を、10月22日に配信リリースすることが決定した。
■Da-iCE「Monster」は貴重な5人歌唱曲
本楽曲は、メンバーの岩岡徹と和田颯が制作を担当。ヘヴィーなダンスナンバーでありながら、Da-iCEとしては貴重な5人歌唱曲となっている。
ジャケット写真は、「Monster」の楽曲が持つ世界観を、視覚的に描写したデザインに仕上がった。
また、アニメ公式YouTubeチャンネルでは、Da-iCEが歌うオープニング主題歌「Monster」の一部音源を使用したメインPVが公開された。作品の世界観やキャラクターたちの魅力をより深く堪能できる映像となっている。
■リリース情報
2025.10.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Monster」
■関連サイト
アニメ公式サイト
https://anime.monster-strike.com/deadverse-reloaded/
Da-iCE OFFICIAL SITE
https://da-ice.jp