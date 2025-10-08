ETF売買動向＝8日寄り付き、日経レバの売買代金は168億円と低調 ETF売買動向＝8日寄り付き、日経レバの売買代金は168億円と低調

8日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比43.1％減の475億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同56.2％減の301億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ５００ スコアリング <2635> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> 、グローバルＸ グローバルリーダーズ－日本株式 <2641> など84銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> など6銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.24％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は3.64％安と大幅に下落している。



日経平均株価が51円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金168億5800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均333億9400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が28億7900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が21億9000万円、ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 <1346> が21億1100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が16億2400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億7400万円の売買代金となっている。



株探ニュース

