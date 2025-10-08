―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月6日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9253> スローガン 　　東Ｇ　　 -6.70 　 10/ 7　　上期　　　105.63
<2726> パルＨＤ 　　　東Ｐ　　 -4.75 　 10/ 7　　上期　　　 17.67
<5932> 三協立山 　　　東Ｐ　　 -4.23 　 10/ 7　　　1Q　　　　赤転
<8194> ライフコーポ 　東Ｐ　　 -2.21 　 10/ 7　　上期　　　　9.07
<2659> サンエー 　　　東Ｐ　　 -0.52 　 10/ 7　　上期　　　 -3.46

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース