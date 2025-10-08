

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月6日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<9253> スローガン 東Ｇ -6.70 10/ 7 上期 105.63

<2726> パルＨＤ 東Ｐ -4.75 10/ 7 上期 17.67

<5932> 三協立山 東Ｐ -4.23 10/ 7 1Q 赤転

<8194> ライフコーポ 東Ｐ -2.21 10/ 7 上期 9.07

<2659> サンエー 東Ｐ -0.52 10/ 7 上期 -3.46



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

