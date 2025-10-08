

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月6日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<5243> ノート 東Ｇ +29.07 10/ 7 3Q 178.00

<2918> わらべ日洋 東Ｐ +17.07 10/ 7 上期 13.53

<1377> サカタタネ 東Ｐ +13.55 10/ 7 1Q 90.23

<3454> Ｆブラザーズ 東Ｓ +1.64 10/ 7 3Q 25.85

<3396> フェリシモ 東Ｓ +1.02 10/ 7 上期 1443.75



<6496> 中北製 東Ｓ +0.58 10/ 7 1Q 196.97

<2734> サーラ 東Ｐ +0.37 10/ 7 3Q 25.50

<2668> タビオ 東Ｓ +0.16 10/ 7 上期 18.53



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



