¡¡ÇÐÍ¥¤Î±ü»³°ª¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï ¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§58¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò¤Î¤¾¤¯¡£ÊüÁ÷»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤ÎÊÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¤¢¤ÎÍÌ¾½µ´©»ï¤ËÌÊÌ©¤Ê¼èºà¤ò¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¡¦ÀéÀÐ¼Ò¤Î½µ´©»ï¡Ö½µ´©ÀéÀÐ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¤¢¤ëÆü¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÇÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÎÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢ºÇ¤â´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤½µ´©»ï¤Ø°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£·ÝÇ½¥Í¥¿¤ä²£ÎÎ¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ¿³»à»ö·ï¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¯¡¼¥×¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æü¸þ»Ò¡£½µ´©»ï¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£»Å»ö¤òÄÌ¤·¤ÆÆü¸þ»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ï¡¢¿®ÅÄÆü¸þ»Ò¡Ê±ü»³°ª¡Ë¤Ï¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¡¦ÀéÀÐ¼Ò¤Ç¡¢·î´©PR»ï¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉô½ð¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢Æ´¤ì¤Î½ÐÈÇ¼Ò¿ÍÀ¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î¸½ºß¡¢Æü¸þ»Ò¤ÏºÇ¤â¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö½µ´©ÀéÀÐ¡×ÊÔ½¸Éô¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¡¹¥Í¥¿¤òÃµ¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¤â¡¢Ëè½µÄó½Ð¤¹¤ë¥Í¥¿¤ÏÁ´¤Æ¥Ü¥Ä¡£¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÅÅÏÃ¤Ë±þÂÐ¤¹¤ì¤Ð°â¤ì¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÇÍÅÝ¤µ¤ì¡È½µ´©»ï¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¡É¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤À¤¬¡¢½µ´©»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëµ»ö¤Ë¤ÏÁ´¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÊÔ½¸Éô¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¹¥¯¤ÎËÌÉÍ¡ÊÀÖ¥Ú¥óÂíÀî¡Ë¤«¤é¼èºàµö²Ä¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Î»³¿á¡ÊÁ°¸¶Þæ¡Ë¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸µ¤Ë¡¢Æü¸þ»Ò¤Ï½é¥¹¥¯¡¼¥×³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Ëè½µ¡¢³ÆÉô°÷¤¬5¸Ä¡Á6¸Ä¤Î¥Í¥¿½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦²ñµÄ¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Æü¸þ»Ò¤Î¥Í¥¿¤¬Á´¤Æ¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½µ1¤Ç5¡¢6¸Ä¤Î¥Í¥¿¤Ï¸·¤·¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤ÈËè½µ¤Î»¨»ï¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖËè½µ¿·¤·¤¤¥Í¥¿¤ò5¸Ä¤È¤«¸·¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¥Í¥¿½Ð¤·¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
