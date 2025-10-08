DAIGO¡Ê47¡Ë¡õËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡ËÉ×ºÊ¡¢²ÈÂ²¤Ç±«¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òËþµÊ Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Öµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡ËÉ×ºÊ¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òËþµÊ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2016Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¡¢5ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢1ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëDAIGO¤ÈËÌÀî¡£2025Ç¯8·î4Æü¤ËDAIGO¤¬¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢Ä¹½÷¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤äÄ¹ÃË¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤Ç¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¥Þ¥Þ»÷¡×¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ç±«¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òËþµÊ
¡¡10·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶¸÷¿Ã¡Ê43¡Ë¤¬Instagram¤Ç¡ÖÀèÆü¡¢ÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤ÇÌ´¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¾®±«¤¬¤Õ¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾è¤êÊª¤È¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç¿Í¤¿¤Á¤âÂçËþÂ¤Î1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëDAIGO¡¢ËÌÀî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó±«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë