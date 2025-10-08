米国を主戦場にする女子ゴルフの西村優菜が７日、自身のインスタグラムを更新。「残り試合がどうなるかまだ分かりませんが、また予選会に挑戦しようと思っています」と記し、最終予選会Ｑシリーズ（１２月４日開幕、マグノリアグローブＧＣ）に出場する意向を示した。

西村は４日（日本時間５日）に最終日を終えたロッテ選手権で今季最高の２３位。しかし、年間ランキングは１２７位までしか上げられず、今季残り試合の出場は微妙な状況となった。

西村は投稿に「Ｈａｗａｉｉでの試合が終わり、残り１試合は祈りながら待つことになりました」とし「ここまで、暗いトンネルから全く抜け出せなくて、立て直せなかったことが本当に情けなく、悔しさでいっぱいです」と苦しんだ今季を振り返った。それでも「また前向きな気持ちで試合に挑めるように努力したいなと思います」「また予選会に挑戦しようと思っています」と表明。「厳しい道なのはもちろん承知ですが、今のわたしの目標はＬＰＧＡにあるのあで、またここで戦えるように一生懸命頑張ります」と強い決意を示した。

西村は２２年１２月の最終予選会を２２位で突破し、２３年から米ツアーに本格参戦。２３年は年間４８位、２４年は同６９位で、２年連続で得たシードの確保が今年は厳しくなった。