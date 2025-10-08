コレいい仕事してくれるのよ〜！ほぼ毎日稼働中♡100均マニアが愛用中の食器

ちょっとしたソースや薬味を入れるのに使う小皿って、意外とテーブルに出番が多いアイテムですよね。毎日の食卓で使うものは使いやすさが決め手。セリアで見つけたガラス製のボウルは、注ぎやすい形状でソースやドレッシングなどに幅広く使えます。サイズ感が絶妙で、気づけばほぼ毎日使っている便利アイテムです♡

商品情報

商品名：シズクボウル9cm（S）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

気づけば毎日使ってる！セリアの『シズクボウル』

セリアの食器売り場で見つけた『シズクボウル』。最初は「ちょっとした薬味皿にいいかも」と軽い気持ちで手に取ったのですが、今ではほぼ毎日のように愛用しています。

器のサイズ感と形状が絶妙で、食卓の名脇役というよりもむしろ日常に欠かせない定番アイテムに育っています。

ガラスの透明感があるので、和洋中どんな料理にもなじみやすく、ほかの食器との相性も抜群。

鍋の薬味、サラダのトッピングやディップソース、パンケーキ用のシロップなど、ちょっとした料理に添えるだけで、きちんと感が出せるのも魅力です。

ソースもシロップも注ぎやすいしずく型！ドレッシング作りにも活躍！

小さなくちばしのような注ぎ口が付いていて、ここがまた使いやすい特徴。

パンケーキにシロップを垂らしたり、ソースを少しずつかけたりする時にとても便利です。

深さがあるので混ぜ合わせもでき、ドレッシングをその場で作って食卓に出すのにもぴったり。

ソースや薬味はもちろん、ちょっとしたデザートにも活躍してくれます。ヨーグルトを入れてフルーツを添えるだけでもちょっとしたカフェ風になるので、気分を変えたい朝食の時にもよく使っています。

今回はセリアの『シズクボウル』をご紹介しました。ちょこんと置くだけで食卓が少し整って見えるのが嬉しいところ。

熱湯や電子レンジは使用不可ですが、普段使いには十分。食洗機対応なので片付けも気楽にでき、気づけば毎日手が伸びてしまう存在になっています。気になった方は、ぜひセリアで探してみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。