¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿ÍÀ¸´Ñ¤ä¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤òÃµ¤ëËÜÏ¢ºÜ¤¬¡¢½ñÀÒ¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿! ½ñÀÒ²½¤òµÇ°¤·¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï2024Ç¯10·î¤Îµ»ö¤ÎºÆÇÛ¿®¡ÊÆâÍÆ¤Ï¼èºàÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¤Ç¤¹¡£
½»¤Þ¤¤¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¤Î¡¢¤É¤³¤«
º´Æ£¤µ¤ó¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¤Ê¤¬¤é¤ªÞ¯Íî¤Ê°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¯¡¢»¨»ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤À¡£´Ö¼è¤ê¤Ï1K¡£¿·¤·¤¤·úÊª¤ÇÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿µÈ¾Í»û³¦·¨¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â²ÈÄÂ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
ÆâÁõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎä¤¿¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·úÊª¼«ÂÎ¤Î¿·¤·¤µ¤È1K¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹¤á¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´Æ£¤µ¤ó¡¡°Ê²¼¤ÎÈ¯¸À¤¹¤Ù¤Æ¡Ë¡£
²È¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¶á½ê¤Ç¤Ò¤È¤êÆÝ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶á½ê¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¤ä¥«¥Õ¥§¡¢µï¼ò²°¤äÄê¿©²°¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤ªÅ¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÝ¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£À¤ÅÄÃ«Êë¤é¤·¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡£Âçºå¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¢¤È¡¢½¢¿¦¤Ç¾åµþ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ñ¼Ò¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¿©¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Ï»Å»ö¤ÎËµ¤éÄÌ¿®À©Âç³Ø¤Î¿©Ê¸²½¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
º´Æ£¤µ¤ó¤¬À¤ÅÄÃ«¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¡£Á°¤Î½»¤Þ¤¤¤ÎµÈ¾Í»û¤«¤é°Ü¤ê½»¤àºÝ¡¢¿´¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ä¶õ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¼ò¤¬¹¥¤¡¢¤È¤¤¤¦º´Æ£¤µ¤ó¡£²È¤Ë¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¡Ö¿Æ¤·¤¤´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤ÏÈëÌ©¤Ç¤¹¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¡ØÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ù¤°¤é¤¤¤Î¾ðÊó¤·¤«¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÉô²°¤Ë¾·¤¯¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä10Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Ê¤É¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë¿È¶á¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤À¤±¡£¿´¤òÍð¤¹Êª¤ä¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¶õ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¹ÊóÅª¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤¦»Å»öÊÁ¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Â¿¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Î¤¢¤ëº´Æ£¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿²áÄø¤ò¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
·»Äï»ÐËå¤Ï7¿Í¡¢¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ê»Ò¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤Þ¤Ç
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¡£
Éã¤Ë¤ÏÁ°ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë4¿Í¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤¬¤ª¤ê¡¢Êì¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢7¿Í¤Î·»Äï»ÐËå¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Î6ÈÖÌÜ¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿¡£Âç²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬Â¿¤¤¤ÈÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿1¿Í¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£
¡ÖÊì¤Ï12ºÐÎ¥¤ì¤¿Éã¤È29ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê4¿Í¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÆ»¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤¿¤êÂç³Ø¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÙ¤ß¤Î¤È¤¤Ï²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ò¥¥ã¥ó¥×¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯·»Äï»ÐËå³§¤òÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤ÆÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç»ä¤¬¤É¤¦±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç¿Í¤·¤á¤Ë°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²È¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤Î·»¤ä»Ð¤¬Âô»³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Êº´Æ£¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤ÇÂçºå¤Ø¡¢Â´¶È¸å¤ÏÅìµþ¤Ç½¢¿¦¤·¡¢¸½ºß3¼ÒÌÜ¡£¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Â²È¤ò½Ð¤ÆÂçºå¤ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Âçºå¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅìµþ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø¡¢¤½¤·¤Æ1¼ÒÌÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î±Æ¶Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤Ç¤Ï¼ç¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥ß¤Î¶µ¼ø¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉã¿Æ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸ÅÌ1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡£¤½¤Î¶µ¼ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤¦¤Á¤Ë¡¢¹¤¤À¤³¦¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤¬½Ð¤Æ¡¢½¢¿¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ø¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¼óÅÔ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Â´¶È¸å¤ÏÅìµþ¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡¢¤½¤³¤Ç¼ÒÄ¹¤ÎËµ¤ÇÈë½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î½÷À·Ð±Ä¼Ô¤ÎÀ¸¤Êý¤òÃÎ¤ê¡¢µ¯¶È¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Âç³Ø¤Ç¤Ï¹ñºÝÊ¸²½¤ò³Ø¤Ó¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¸¦½¤¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹µ¤¨¤á¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿°ÕÍß¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿²áÄø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Î¼«Ê¬¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÅÔ²ñ¤Ç³Ø¤ó¤À¤êÆ¯¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏËÁ¸±¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¤¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢Á´¤Æ¤¬½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤âÄäÂÚ´ü¤ËÇº¤à»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ä¤½¤³¤«¤éÍ¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬Èà½÷¤òÊÑ¤¨¡¢¸½ºß¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¹ç¤ï¤Ê¤¤º§³è¤¬¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤òÃ¥¤¦
º´Æ£¤µ¤ó¤¬¸½ºß¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢º§³èÈè¤ì¤È¼ºÎø¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö20Âå¤Î¸åÈ¾¤´¤í¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¡Ø30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡Ù¤È¡¢·ëº§¤ä»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Å¾¿¦¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î²ñ¼ÒÁª¤Ó¤Ç¤â¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¸å¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Âç¤¤Ê²ñ¼Ò¤ÇÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÊý¤¬»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
2¼ÒÌÜ¤È¤Ê¤ëÅ¾¿¦Àè¤ÏÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î¥Í¥Ã¥È¹¹ð²ñ¼Ò¡£1¼ÒÌÜ¤Î²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤Ï½¾¶È°÷60¿Í¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë1000¿Íµ¬ÌÏ¤Î²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î²ñ¼Ò¤Ç¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¤¥È¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î´ÉÍý¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢´ë¶È¤ÇÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢Âç²ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ÆÅ¾¿¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÏÂç¤¤Ê²ñ¼Ò¤æ¤¨¤Ë¡¢Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ìÉôÊ¬¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Á°¿¦¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
·ë¶É¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ï2Ç¯¼å¤ÇÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¢¥×¥ê¤ä¹ç¥³¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿½Ð²ñ¤¤¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦º´Æ£¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¡Ö·ëº§¤ò¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç¤½¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º§³è¤Ï¶ìÄË¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤ê¡¢¹ç¥³¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎË¾¤à¤è¤¦¤Ê½÷À¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ë¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¤½¤Î¤³¤í¡¢º§³è¤È¤ÏÊÌ¤Ç¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÁ´¤¯·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤º¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤Ç¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤âÆ¯¤¯¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÊç½¸¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµ»Ç½¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê´Ä¶¤ÇÆ¯¤±¤ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¼ï¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò°ìËÜ¤À¤±¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ¤Ç÷¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æº£¤ÏÆþ¼Ò¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÌµÍý¤ËÀ¤´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£º£¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Ã¯¤«¤Î¡Ö»ÄÁü¡×¤¬¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢¿´µ¡°ìÅ¾
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï3¼ÒÌÜ¤Î»Å»ö¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄø¤Ê¤¯¡¢µÈ¾Í»û¤«¤éÀ¤ÅÄÃ«¤ËÅ¾µï¤·¤¿¡£
´ï¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÎÁÍý¤¬±Ç¤¨¤ë¤â¤Î¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¡ÖµÈ¾Í»û¤âÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÁ°¿¦»þ¤Ë¡Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤äº§³è¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤Î±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤È¤¦Ê·°Ïµ¤¤äµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤Ê¤É¡¢»ä¤ÏÁ´¤Æ¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÏÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¿¼¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Í°Ê³°¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦·è°Õ¤·¤Æº£¤Î¾ì½ê¤ËÅ¾µï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢À°ÆÜ¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤ä¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¡£º£¤Î¼«Ê¬¤ò·Áºî¤ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÉÊ¡£¹¥¤¤Ê¡Ö¿©¡×¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î´ï¤äÄ´Íý´ï¶ñ¤Ê¤É¡£Èà½÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤ì¤¿¡¢Ä´ÏÂ¤Î¼è¤ì¤¿¶õ´Ö¤À¡£
¡Ö½µËö¤Ï¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤ò¾·¤¤¤Æ¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ç¶á½ê¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ä¸ø±à¤ò½ä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£À¤ÅÄÃ«¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤äÂç¤¤Ê¸ø±à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉô²°¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë²È¤Î¼þÊÕ¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¡¢ºÇ¹â¤ËìÔÂô¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¤¤Ä¤«¤Ï¼«Á³¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø
Åìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤ä¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤ÎÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤æ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Á³¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÔ²ñ¤Ï»É·ãÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Éé¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¿´¤Î¼Ø¸ý¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÄù¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò²òÊü¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«Á³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÄ»¼è¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³Ë¤«¤ÊÅÚÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤¿²¸·Ã¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´ÑÍÕ¿¢Êª¤ò°é¤Æ¡¢Éô²°¤Ë¼«Á³¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡£È¤òÇò¤ÇÅý°ì¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë¡Ë
ºÇ½ªÅª¤ËÈà½÷¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤À¡£ÆÃ¤Ë³¤¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ä¡¢»Í¹ñ¤ä¶å½£¤ÎÃÈ¤«¤¤ÃÏ°è¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌ´¤Ï¼«Ê¬¤Î»ö¶È¤ò¡¢¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¡£º£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤Ë¤¤Ã¤ÈÌòÎ©¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·ëº§¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤¬µÙ¤Þ¤ëÅÚÃÏ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ëÃ¯¤«¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤Ã¤È»ä¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤òµ»ö¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿º´Æ£¤µ¤ó¡£
¾Íè¤ÏÃ¯¤«¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ï¡Ö²¾¤ÎÊë¤é¤·¡×¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆâÌÌ¤ËÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¤½¤Î¿Í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤æ¤¯¼´¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ï¡¢Ë¾¤àÌ¤Íè¤òÂÔ¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¡Èº£¡É¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¡¢½À¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤¿Éô²°¤À¤Ã¤¿¡£
1K¤Î¼«Âð¤ÇËÂ¤°¡¢»ä¤é¤·¤¤¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·
²ÈÂ²¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿Çß¤òÄÒ¤±¤ë¡£¿·Ê¹¤Ï¤½¤Î²ÙÊª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òºÆÍøÍÑ¤·¡¢Â¸ºß¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¥¢¡¼¥È¤ÏÂº·É¤¹¤ëµ¯¶È²È¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥í¥Þ¥°¥Ã¥º¤Ïµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
º£¤âÎ¹¤¬¹¥¤¡£¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ï½ÐÄ¥¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
Ä´Íý´ï¶ñ¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤ò¤Ø¤Æ¡¢º£¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¡£¤½¤ó¤Êº´Æ£¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÍÍ»Ò¡Ê12Ëç¡Ë
