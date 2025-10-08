◆ＭＬＢ ＣＵＰ ２０２５ 東日本ブロック予選 ▽決勝 勝呂ボーイズ（埼玉西）７―３埼玉上尾ボーイズ（埼玉東）＝延長８回、７回からタイブレーク＝（９月２８日・埼玉栄高女子グラウンド）

今年新設された小学６年以下のリーグ交流大会・ＭＬＢ ＣＵＰ ２０２５（１１月２２〜２４日、滋賀・マイネットスタジアム皇子山ほか）の東日本ブロック予選の決勝が９月２８日に行われ、勝呂ボーイズ（埼玉西）が延長８回タイブレークで埼玉上尾ボーイズ（埼玉東）を下し、１６チームの頂点に立ち代表切符を獲得。リーグの垣根を越えた小学硬式ＮＯ１を目指す。

※ ※ ※

勝呂が激闘を制した。延長８回タイブレークの１死満塁。内藤主将の左前適時打で勝ち越すと、２死後、４番の須長が左越えに走者一掃の二塁打。田島もタイムリーで続く。念願の代表切符をゲットした。

勝利を目前とした６回１死から同点に追い付かれたが、動揺はなかった。「最後にメッチャ点を取れて良かったです」と語る女子選手の内藤主将は４打数４安打の活躍で、決勝打は「芯に当たりました」と笑みを浮かべた。

須長は初回の先制打を含む３安打４打点の活躍に加え、捕手としても好プレーをみせた。初回１死二、三塁で飛び出した二塁走者を刺すと、４回１死一、三塁でも一塁走者の二盗を阻止。「昨日練習していました。監督から『須長、一発決めるぞ！』と言われた」と埼玉上尾の武器である機動力を封じ、先発・小島を４回無失点に導くと、２番手・内藤の力投も引き出した。

内藤健太監督（４６）は「みんなものすごく頼もしかった」と感服。夏の選手権大会は４強。リトルリーグなど普段はない他リーグとの対戦にナインもワクワク。須長は「自分の出来ることを精いっぱいやる」と言えば内藤主将は「（ボーイズ東日本の）代表として頑張りたい」。“緑の軍団”が１１月の夢の大会でさらなる高みを目指す。

◆ＭＬＢ ＣＵＰ ２０１６年にリトルリーグの小学５年以下の全国大会としてスタート。今年は既存の大会を「マイナー部門」として存続させる一方、小学６年以下の大会を新設。ボーイズ、ポニー、フレッシュ、ヤング、リトルの５リーグが参加するリーグ交流の小学硬式野球大会となる。

【勝呂ボーイズ（小学）・登録メンバー】※は主将

▽６年生 ※内藤心那、小島慧、須長奏太、森口樟研、宮崎朝大、杉原快、町田貫太、田島颯詩、手塚凛之介、水村啓介、江澤宏陽、杉山豪、榎本賢志朗

▽５年生 橋本孝高、新村律人、小室侑哉、加藤颯太、神山昇利、落合優陽

▽４年生 鈴木康成