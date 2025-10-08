◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 タイガース―マリナーズ（７日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

マリナーズのＥ・スアレス内野手が、２点リードの４回にソロを放った。右腕フラーティの真ん中高めの直球を左中間スタンドに運んだ。

両軍無得点の３回には、３安打で２点を先取した。先頭ロブレスが二塁打で出塁すると、クロフォードの左前打。ロブレスは三塁に止まったが、左翼から本塁へ悪送球となり、本塁に突入し、間一髪セーフとなった。さらに続く１番アロザレーナにも中前適時打が飛び出し、２点を先制した。

１勝１敗の五分で迎えるマリナーズとタイガースによるア・リーグ地区シリーズの第３戦は、雨による天候不良の影響で開始が大幅に遅延。日本時間の８日午前５時８分開始予定だったが、約３時間遅れてのスタートとなった。

マリナーズは２００１年以来、２４年ぶりの地区優勝を達成。ア・リーグの第２シードとなり、初戦は延長１１回にもつれ込んだ接戦に敗れて黒星発進。第２戦は同点の終盤８回にローリー、ロドリゲスの主砲が２者連続二塁打で勝ち越しに成功し、そのまま逃げ切っていた。

第２戦までが行われたマリナーズの本拠地Ｔモバイルパークから、休養日を挟んでこの日からはタイガースの本拠地コメリカパークで試合が行われる。