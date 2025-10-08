100均の電気小物が大進化！「驚くほど軽い！」「小さいのに明るい！」持ち運びに便利なライト

ダイソーで見つけたライトが進化していました！今回紹介するのは『アルミライト』。軽量且つコンパクトな、アルミニウム合金製のライトです。単4乾電池1つで動く手軽さと、持ち運びやすさが魅力。思いのほか明るく、夜間の散歩時や、家具の隙間に落ちた物を探す際に便利ですよ。スタイリッシュな見た目もお気に入りです！

商品情報

商品名：アルミライト

価格：￥330（税込）

連続点灯時間：約1時間

重さ（約）：19g

使用電池：単4形乾電池×1本（別売）

販売ショップ：ダイソー

軽量＆コンパクトで持ち運びに便利！ダイソーで見つけた『アルミライト』

ライトの種類が豊富なダイソー。今回は、持ち歩きに便利なアイテムを発見したのでご紹介します。

それが、こちらの『アルミライト』。アルミニウム合金が使用された、軽量かつコンパクトなライトです。

価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。

こちらのライトは重さが約19gと、とにかく軽いのが魅力です！それでいて、本体には適度な長さがあるので扱いやすいです。

クリップが付いているので、ポケットに入れても落下しにくい点も高評価ポイント。

見た目もスタイリッシュで、かっこいいのも気に入りました！

単4形乾電池を1本使用します。

電池は別売なので、手持ちがない場合はダイソーで一緒に購入しておくとスムーズです。

スイッチひとつで、ON／OFFの切り替えが簡単に行えるのもGOOD。

サッと取り出して素早く使えるので、災害時の備えとしても最適です。

小ぶりだけどしっかり明るい◎夜間の散歩や探し物の際に便利！

サイズが小ぶりな割に、意外と明るいです。

広範囲を照らすというよりは、ピンポイントに照らすのに適しています。

夜間の散歩やキャンプ時のお手洗い、家具などの隙間に落ちてしまったアイテムのピックアップにもおすすめです。

ただ、連続点灯時間は約1時間と短めですが、携帯する場合は予備の電池を用意しておくと安心です。

今回は、ダイソーで見つけた『アルミライト』を紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。