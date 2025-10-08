【羽川豊の視点 Weekly Watch】

堀琴音が優勝した日本女子オープンの会場（兵庫・チェリーヒルズGC）は、ナショナルオープン開催へ向けて2023年からコース改造を行いました。見た目が美しい舞台でしたが、夏場の厳しい暑さにより、硬くて速いグリーンに仕上げることはできず、選手からは「メジャーらしくないセッティング」との声も聞かれました。

大会期間中の雨でグリーンはさらにソフトになり、厳しい位置にカップを切っても、選手は果敢にピンを攻め、通算19アンダーという堀の優勝スコアは、あと1打伸ばせば大会最少スコアタイでした。

ナショナルオープンといえば、長いラフと硬く速いグリーンが「代名詞」。厳しいセッティングは選手の最高の技を引き出すと同時に、心の強さも求めます。グリーンを外して、アプローチやパットの技術で必死にパーを取り、右手を握りしめて喜ぶ姿を見て、ファンにも「日本一」に懸ける緊張感が伝わってくる。これまでのナショナルオープンはそうでした。

しかし、「災害級」といわれる酷暑は年々厳しさを増しています。大型扇風機でグリーン周辺の風抜けをよくして気温を上げないようにしても、限界です。あるトーナメント会場では、担当者が誠心誠意グリーンを守っていたのに、大会直前に芝の根が傷んでしまい、突貫工事で芝を張り替えたものの、3ホールがプレーに影響しました。10月になっても気温が30度以上の真夏日がありますからグリーンキーパーの苦労は絶えません。

ナショナルオープンの舞台をベストな状態に仕上げるには「3年の準備期間が必要」と聞きました。ですが、ひと夏に約2000人が熱中症で亡くなるほどの暑さです。国内で主流のベント芝の1グリーンでは、通常営業を行いながらナショナルオープン用のグリーンを造るのは不可能に近い。芝の品種改良は進んでも、通常営業さえ困難になってきました。

かつて国内コースの多くは、コーライ芝とベント芝の2グリーンでした。気温と湿度が高い夏にはコーライグリーンを使い、冬場は寒さに強いベント芝に替えてコーライは休ませるという使い方です。

1980年ごろからベントの1グリーンが主流となり、「コーライ＋ベント」や「ベント＋ベント」の2グリーンはかなり減りました。

「2グリーンは日本独特なもので、グリーンへ向かって景観が広がり、戦略的にもおかしい」という声はありますが、2つのグリーンは距離を変え、完全にセパレートされていればトーナメントにも対応できます。

2グリーンなら、ベントでも芝質を変えたり、大会で使用するグリーンを長期間休ませるなどすれば、今よりは硬さや速さを上げることはできるのではないか。2グリーンへの回帰が酷暑対策になればいいのですが。

（羽川豊／プロゴルファー）