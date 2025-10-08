コレ本気で推せる！「トレペに毎回イライラしてた…」家計も助かる賢い100均ペーパー
商品情報
商品名：水に流せるペーパータオル
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：200mm×220mm
入り数：100枚
販売ショップ：ダイソー
トイレ掃除がグッと楽になる！ダイソーの『水に流せるペーパータオル』
トイレ掃除の際、トイレットペーパーに洗剤を付けて拭き取ると、すぐにボロボロになってしまうのがネック…。トイレットペーパーを厚く巻いて、無駄に消耗するのも気になっていました。
そんな悩みを解消してくれそうな便利アイテムをダイソーで発見！今回は『水に流せるペーパータオル』をご紹介します。
価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチンペーパーに紛れて陳列されていました。
商品名の通り、水に流せるペーパータオルです。
ペーパーのサイズは約200mm×220mmとなっており、トイレ掃除に使いやすいサイズ感です。
1枚ずつ、シュッと引き出せるのもポイント。
片手で取り出せてスムーズです。
1枚1枚は薄いですが、思った以上に硬くゴワゴワとした質感です。
見た目からキッチンペーパーのような質感を想像していましたが、どちらかというと新聞紙などに近い気がします。
表面はエンボス加工が施されています。
水に溶けるのは本当だった！ボロボロになりにくくストレスも減る◎
水で溶けるという割には硬いので、少々不安を感じていました。
本当に溶けるのかどうか半信半疑ですが、試しにコップに入れた水に溶かしてみました。
水に入れてすぐは溶けませんが、徐々に溶けてきました。
ある程度時間をおいてかき混ぜると、ふやけてバラバラになりました。
トイレットペーパーでの掃除は、洗剤を併用することでボロボロになったり、カスが出たりするのが気になっていました。
しかし、こちらは少し洗剤を付けたくらいではふやけず、ボロボロになる気配もなく、トイレットペーパーよりストレスなく掃除できました！
ただし、水に溶けるからといって、何枚もまとめて流すのは詰まりの原因になる可能性があります。
トイレに流す際は、1〜2枚ずつを「大」の水量で流すように、とパッケージにも注意書きがされているので、気を付ける必要があります。
今回は、ダイソーの『水に流せるペーパータオル』をご紹介しました。
トイレ掃除が楽になっただけでなく、トイレットペーパーの消耗も抑えられて一石二鳥でした！早く出会いたかったと思える、優秀な商品です。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。