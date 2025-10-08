米国人が所有する韓国ソウルのアパートが6000戸近くに達していることが分かった。米国人所有者の60％以上は、「漢江ベルト」と呼ばれる江南（カンナム）区、麻浦（マポ）区、竜山（ヨンサン）区、城東（サンドン）区などを選んでいた。

鄭俊鎬（チョン・ジュンホ）共に民主党議員が韓国不動産院から受け取った資料によると、昨年末基準で米国人がソウルに所有するアパートは5678戸だった。自治区別に見ると、江南区1028戸、瑞草（ソチョ）区742戸、松坡（ソンパ）区458戸など、いわゆる「江南3区」だけで合計2228戸を所有していた。

中国人は米国人に次いで2位だったが、選好地域には明確な違いが見られた。中国人は九老（グロ）区に610戸、永登浦（ヨンドゥンポ）区に284戸、東大門（トンデムン）区に150戸と集中しており、江南圏では159戸にとどまった。

そのほか、カナダ（1831戸）、台湾（790戸）、オーストラリア（500戸）、イギリス・フランス・ドイツ（334戸）、ニュージーランド（229戸）、日本（220戸）の順で外国人によるマンションの所有が多かった。

鄭議員は大韓建設政策研究院の分析に基づいて、外国人の国内不動産所有が「江南の高額住宅を中心とした投資型」と「九老など実居住需要による取引型」に二極化していると分析した。

高額な漢江ベルトの物件を所有する外国人の多くは、「黒髪の外国人」と呼ばれる海外在住韓国系と推定されている。国税庁が今年8月にマンションを不正に取得した外国人49人を対象に特別税務調査を実施した結果、そのうち40％が韓国系であることが判明した。