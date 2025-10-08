スーパーやドラッグストアなどで商品を何げなく手に取って、「あれ、このパッケージ変わった？」と首をひねることはありませんか？ 調味食品やお菓子、洗剤、胃薬……。

普段はそれほど気にしていないかもしれませんが、パッケージの印刷は技術が必要です。今回は、パルプ・製紙業界のなかで、印刷業を営む「朝日印刷」と「古林紙工」の社員待遇を比較してみます。

朝日印刷は1872年創業の老舗企業。医薬品・化粧品包装材分野で国内トップシェアを誇ります。富山本社を中心に全国20の営業拠点と5つの工場を展開。企画から包装設備提供まで一貫したワンストップサービスを提供します。専門技術と豊富な顧客基盤により、顧客ニーズを迅速に捉える体制を確立しています。

古林紙工は1934年創業。印刷紙器とプラスチック包材を主力事業としています。食品・日用品・化粧品など幅広い業界向けに、印刷紙器、フィルム包装材、ラミネート加工、成型容器、商業印刷物、包装機械の製造販売を行っています。「パッケージング＆コミュニケーション」をテーマに、常に新しいパッケージング技術への挑戦を続けます。

業績はどうでしょうか。売上高は朝日印刷（2025年3月期、連結）が439億円、古林紙工（24年12月期、連結）が181億円。営業利益は21億円と2億円、純利益は17億円と2億円です。

有価証券報告書によると、社員の年間平均給与は朝日印刷が471万5000円、古林紙工が551万9000円。役員報酬は1人あたり平均で、1820万円と2460万円となっています。

年代別の推定年収は、30歳時は朝日印刷が399万円、古林紙工が431万円。40歳時は496万円と536万円、50歳時は560万円と605万円です。

生涯給与はこうなります。

▼朝日印刷…1億7900万円

▼古林紙工…1億9300万円

両社の社員がこの収入に応じた平均的な支出を続けた場合、65歳時の推定資産（貯蓄可能額）は朝日印刷4034万円、古林紙工4456万円です。85歳時は318万円と558万円。どちらも安定した老後が待っていそうです。

（データ提供「Milize」=https://milize.co.jp）