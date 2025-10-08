ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が7日（日本時間8日）、8日（同9日）に本拠で行われるフィリーズとの地区シリーズ第3戦に向けた会見に出席。佐々木朗希投手（23）を抑えの第1候補として今後も起用する考えを明かした。

佐々木は第2戦で、9回に2点を返され1点差に迫られ、なお2死一、三塁という絶体絶命のピンチに救援登板。今季首位打者のトレー・ターナーを二ゴロに仕留め、2試合連続のセーブを挙げた。

クローザーを固定しない方針を示している指揮官は、今後9回のセーブ機会で基本的に佐々木を起用していくのかと問われると「現時点では彼が最優先の選択肢だ」と明言。「ただし、あと何試合か勝たなければいけないし、彼が毎試合クローザーを務めるのは現実的ではない。だから他の投手も使っていく必要がある。ただ、状況が合えば彼が最後を締めることになるだろう」と明かした。

佐々木の疲労や登板間隔とのバランスはどう考えているかと問われると「それがまさにバランスの問題だ。彼自身にとっても初めての経験だし、この先数週間プレーし続けることを想定している。多くの人には伝わりにくい部分だが、そこを慎重に見極めなければならない」と話した。

佐々木の連投の可能性についても言及。「誰にとっても未知の領域だ。だからある程度の“安定感”をつくってから、次の段階、例えば連投に進む必要がある。もちろん、連投しても同じパフォーマンスを出せる保証はない。そこはコーチ陣と毎日話し合っている。選手を一番よく知っているのは我々だからね。理想は朗希が毎日投げられることだけど、それは非現実的だ。だから毎日相談して、最善の決断を下している」と説明した。

佐々木が連投に対応できるかをどう判断するかについては「バードー、コナー、マークら（コーチ陣）と相談して、キャッチボールの感触やボールのキレ具合、休養日との比較などを見て判断する」と話した。