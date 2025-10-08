畑芽育、大好きなレインボーのキングオブコント決勝進出に喜び「ずっと追っかけてましたから」

10月6日放送のニッポン放送『畑芽育とFUN Time』にて、畑芽育が、大ファンであることを公言しているお笑いコンビ・レインボーの『キングコブコント2025』決勝進出について語った。

番組冒頭、10月11日に決勝戦が行われる『キングオブコント2025』に触れた畑は、「決勝に進んだ芸人さんの中で特に嬉しかったのが、やっぱりレインボーさんですね」「もうずっと追っかけてましたから」「ついに来たか、という感想」とコメント。

続けて、レインボーの単独ライブも観に行くほど好きだといい、「“準決勝進出”とか“決勝進出”とか“○回戦突破”みたいな。そういうリストが出るたびにレインボーさんの名前があるかどうか一応見て、『あー今回はダメだったか』とかって言って、私が勝手に一喜一憂してたんですが、ついに決勝進出ということで」と喜びの心境を明かした。

さらに、「なんだか感慨深いですね」「すごく嬉しかったんですよ。頑張って、いい結果が残るといいなっていう感じですけど。いやぁ楽しみだな」とレインボーの活躍に期待を寄せていた。