原作小説ベスト10冊の映像化！『名探偵ポワロ』10選を「本の日」に一挙放送

11月1日の「本の日」に合わせて、特に評価が高いアガサ・クリスティーの原作小説10冊をもとにした『名探偵ポワロ』（二ヵ国語版）が、ミステリーチャンネルで放送されることになった。

平成30年（2018年）に認定された「本の日」とは、11月1日（111）を本棚に並ぶ本に見立てて決まった記念日。今年はそれに合わせて、アガサ・クリスティーの専門家、クリス・チャンが選出した「ページをめくる手が止まらないポワロ作品」10冊をもとに映像化した『名探偵ポワロ』が一挙放送となる。

放送されるエピソードは、「スタイルズ荘の怪事件」「ABC殺人事件」「ポワロのクリスマス」「アクロイド殺人事件」「白昼の悪魔」「五匹の子豚」「ナイルに死す」「葬儀を終えて」「オリエント急行の殺人」「カーテン〜ポワロ最後の事件〜」の10話。

クリスティーにとって処女作であり、元ベルギー警官の名探偵エルキュール・ポワロの初登場作でもある「スタイルズ荘の怪事件」をはじめ、1926年の発表当時にアンフェアか否かの論争が起きてクリスティーの名前を広く知らしめることになった「アクロイド殺人事件」、原作では出てこないジャップ警部が特別出演する「ポワロのクリスマス」など、珠玉の作品が並んでいる。この機会に、『名探偵ポワロ』でのエピソードと原作小説の双方をチェックしてみてはいかがだろうか。

「スタイルズ荘の怪事件」（シーズン2第10話）

第一次大戦中、戦傷により療養中のヘイスティングスは、旧友ジョンから彼の母の屋敷へと招待される。ジョンの母親は資産家で、かなり年の離れた男と再婚したばかりだった。ヘイスティングスがその家に滞在中、彼女が不審な死を遂げたことから、ヘイスティングスは近所に滞在していた知人のベルギー人、ポワロに調査を依頼するが…。

「ABC殺人事件」（シーズン4第1話）

ポワロのもとに「ABC」を名乗る謎の人物から手紙が届き、そこに書かれた通りに殺人事件が発生。次々と起きる事件の地名、被害者名はどちらも同じアルファベットで始まり、ABCの順に犯行が行われていき、現場には毎回ABC鉄道案内が残されていた。被害者たちや事件の場所にそれ以外の共通した要素が見当たらない中、犯人の意図を掴もうとするポワロだが…。

「ポワロのクリスマス」（シーズン6第1話）

若い頃から悪事を重ねて財を成した富豪シメオンが、クリスマスを前に家族や知り合いを呼び集め、ポワロも屋敷に呼びつけられる。シメオンは集まった親族に悪態をつき、遺言を書き換えると発言したのちに彼らを自分の部屋から追い払う。ほどなくしてシメオンの部屋から叫び声と物の崩れ落ちる音がし、家族が鍵のかかっていたドアを破ってみると、派手に荒らされた喉を掻き切られたシメオンが倒れていた。クリスマス休暇に妻の実家でくすぶるジャップ警部を呼び出し、ポワロの捜査が始まる。

「アクロイド殺人事件」（シーズン7第1話）

探偵業から引退したポワロは、キングズ・アボット村で庭仕事に精を出していた。ある日、この村に暮らす資産家でポワロの友人でもあるアクロイドが殺される。警察がアクロイドの養子ラルフに嫌疑をかけたことから、ラルフの婚約者フローラはポワロに捜査を依頼。引退を理由に一度は断ったポワロだったが…。

「白昼の悪魔」（シーズン8第2話）

レストランで前後不覚に陥ったポワロ。具合が悪くなった原因は肥満による心臓負担と診断され、しぶしぶ南海岸へ静養に出掛けることに。ポワロの滞在するホテルには、資産家で勝手気ままな女優アレーナとその夫と義理の娘、アレーナの浮気相手とその妻なども泊まっていた。やがて、アレーナの絞殺死体が白昼の砂浜で発見される。

「五匹の子豚」（シーズン9第2話）

ルーシー・クレールという娘から、14年前に夫アミアス殺しの罪で死刑になった母カロリンの無実を証明してほしいと依頼されるポワロ。彼は、カロリンの異母妹やクレール夫妻の友人、ルーシーの家庭教師、アミアスの浮気相手という当時の事件の関係者5人を訪ね、彼らの証言から事件の真相を組み立てていく。

「ナイルに死す」（シーズン9第4話）

若く美しい資産家のリネット・リッジウェイは、親友のジャクリーンから婚約者のサイモンを管理人に雇ってほしいと頼まれる。やがて、サイモンはジャクリーンと別れてリネットと結婚、二人はハネムーンへと出発する。しかし、新婚の二人を行く先々でジャクリーンが待ち受けていた。最終的にナイルを下るクルーズ船でもジャクリーンにつきまとわれ、数日間ともに過ごすことを余儀なくされる。ある夜、船内で銃声が鳴り響き…。

「葬儀を終えて」（シーズン10第3話）

大富豪リチャード・アバネシーの葬儀を終えて、遺言状公開の席上で開示された遺言書は一族の予想とは正反対のものだった。さらに、その席でリチャードの妹コーラが「兄さん、本当は殺されたんでしょう？」と発言する。コーラは昔から何でも思いついたことを口にしていたことから、この時も周りは誰も真剣に取り合わなかったが、翌日コーラが自宅で殺され…。

「オリエント急行の殺人」（シーズン12第4話）

パレスチナでとある事件を解決したポワロは、イギリスに戻るためイスタンブールからオリエント急行に乗車する。列車は満席で、国籍も階級も様々な人々が乗っていた。その列車に同乗するアメリカの富豪ラチェットから「殺されるかもしれないから警護してほしい」と頼まれたポワロだが、彼に反感を抱いたため断る。すると翌朝、ラチェットはベッドの中で死体となっていた。彼は何か所も刺されており、複数犯による犯行が疑われるが…。

「カーテン〜ポワロ最後の事件〜」（シーズン13第5話）

ヘイスティングスは親友ポワロに招かれ、かつて殺人事件の舞台となった場所を久しぶりに訪れる。彼らにとって思い出の事件現場であるその邸宅は現在、ラトレル夫妻が経営するゲストハウスへと変化していた。ポワロとの再会を楽しみにしていたヘイスティングスだが、出迎えたポワロは見違えるほど痩せ衰えており、車椅子で移動するほどに年老いていた。ヘイスティングスの娘なども滞在するそのゲストハウスにはなんとなく不穏な空気が漂っており、ポワロはいずれ恐ろしいことが起きると予告する。

『名探偵ポワロ』10選（二ヵ国語版）はミステリーチャンネルにて11月1日（土）6：00より一挙放送。

