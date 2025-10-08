原宿竹下通りに「チョコバナナ」の専門店がオープン！多彩なトッピングやソースを選んでカスタムを楽しんじゃお
東京・原宿竹下通りにオリジナルチョコバナナ専門店「DIP ME BANANA（ディップミーバナナ）」が10月6日（月）オープン！
アメリカで話題のフローズンチョコバナナが楽しめる日本初の専門店として、東京に初上陸。
トッピングやソースを選んで、自分だけのチョコバナナを作ることができますよ。
竹下通りに「DIP ME BANANA」がオープン
東京・原宿竹下通りにオープンした「DIP ME BANANA」は、アメリカで人気を集めるチョコバナナを、日本ならではのカスタムスタイルに進化させた、遊び心あふれる体験型スイーツが楽しめるお店です。
自分だけの一本を作れる、“東京初のオリジナルチョコバナナ専門店”なのだそうですよ。
カスタムも楽しい体験型チョコバナナ専門店
「DIP ME BANANA」最大の魅力は、自分好みにカスタマイズできることなんです。
ベースのチョコをはじめトッピングやソースが自由に選べるスタイルで、組み合わせは160通り以上。
シンプル、ポップなど、その日の気分に合わせてトッピングを変えて、いろいろなチョコバナナが味わえますよ。
トッピングやソースを自分好みに組み合わせ
まずはバナナをチョコにディップ。王道のチョコ、甘くてミルキーなホワイトチョコから選べます。
トッピングは食感が楽しいチョコキャラメルクランチ、カラフルなチョコスプレー、ボリューム感のあるオレオ＆マシュマロ、サクサクのコーンフレークなど、選ぶのも楽しいラインナップ。
チョコやキャラメル、イチゴのソースをかければ、オリジナルチョコバナナの完成です。
どんな組み合わせでも税込660円と、お値段もシンプルですよ。
よりリッチに仕上げたい人はプラス110円（税込）でホイップを追加するのも◎
フォトジェニックなチョコバナナは、持つだけで気分があがる“原宿らしい食べ歩きスイーツ”です。
気になる人は、ショッピングや街歩きの途中に立ち寄ってみてはいかがでしょう。
■DIP ME BANANA
住所：東京都渋谷区神宮前1-16-6
※JR山手線・原宿駅 竹下口から徒歩1分
営業時間：10:00〜21:30
定休日：なし
公式サイト：https://www.choco-banana.jp/
参照元：株式会社ノア プレスリリース
