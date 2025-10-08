「BBQのゴミ」を不法投棄する友人を注意したら…逆ギレされ、村八分に。怒りに任せて地元県警に密告した結果…
食欲の秋、行楽の秋。そして、バーベキューの秋！ 今年はサンマも豊漁で、夜風に当たりながら炭火で堪能すれば、もう極楽は確約されている。
ただ、昨今のバーベキュー事情から切り離せない話題となってしまっているのが、禁止区域での火おこしやゴミの不法投棄などの迷惑行為である。
昭和であれば、食べ残しを土に埋めて帰ることも当然だったかもしれないが、今では熊害の観点からはっきり禁止されている場所も少なくない。
ルールがアップデートされるなか、知らないうちに迷惑行為を犯してしまったら――。今回話を聞いたのは、ギリギリで違反行為への加担を回避できたという、前田浩二さん（仮名・26歳）だ。
◆帰省し、地元の友人とバーベキューをすることに
前田さんは大学進学とともに北関東の実家から上京すると、地元に戻ることなく、現在も都内で会社員をしている。
昨年、少し遅めに取った夏休みに帰省すると、同窓会を兼ねたバーベキューに誘われた前田さん。そこで事は起きた。
「小学校時代から仲の良い男女6人のメンバーです。同窓会といっても、自分以外の5人は進学も就職も地元組。就職してからは忙しく、帰省もままならなかった僕だけが久しぶりの再会で、僕だけが子供のころ以来の河川敷バーベキューでした」
前田さん以外のメンバーは、よく地元でバーベキューをやっているようだった。
「なかでも幹事のAは、このところしょっちゅうバーベキューを催しているようで、『音頭は俺に任せてくれ！』と、ノリノリで準備と指示出しをしてくれたんです。精肉店が実家の友人には肉の調達を、実家に畑がある友人には野菜の調達を任せ、私には『豊洲市場で魚を調達してこい！』との指令が。思ったよりガチだなあと思いましたが（笑）、Aと残りの2人は機材や飲み物の準備をしてくれ、それはもう万全の態勢が整えられました」
◆なんの躊躇もなく、ゴミを捨て始めた
たしかな食材が、つつがなく焼かれていくバーベキュー。それはもう最高の味わいだったそうだ。
「5人全員と会ったのは3、4年ぶりのことでしたが、自分だけが置いていかれることもなく、まるで子供のころに戻ったかのような楽しさでした。クーラーボックスが重いからと父の車を借りて行ったがために、ノンアルなのが悔しいくらい美味しかったですしね。それも含めて童心を思い出せたともいえそうですが」
昼に集合した一行が解散したのは、とっぷり日が暮れるどころか22時を過ぎてのことだったというから、その盛り上がりぶりはさぞや。
「みんな朝から準備して始めたバーベキューですからね。そろそろお開きにしようかと、誰が言うでもなくそれぞれが片付け始めたときに問題が起きました。幹事のAがなんの躊躇もなく、近くの竹藪のようなところにゴミを捨て始めたんです。飲み残しや食べ残しならいいのかな、くらいにはじめは思っていたのですが、紙皿やプラコップ、缶やビンなど、あらゆるゴミを捨てていました。炭の片付けをどうすればいいかと聞いても、『そんなのそのままでいいに決まってるじゃん』と言われてしまって……」
◆「この辺ではゴミを捨てても問題ない」と主張…
ちなみに炭の放棄も立派な不法投棄である。自然に分解されることがないからだ。
「Aに『せめて缶とかビンとか、プラスチック類は持って帰らないとマズくない？』と言いました。すると、『この辺ではゴミを捨てても問題ないから。いつもこうやってるし大丈夫』と、謎の地元ルールを説明してきたんです。
Aはかなりお酒を飲んでいる様子だったので、ほかの友人にも聞いたのですが、Aが大丈夫というなら大丈夫だろうと。自分がバーベキューに不慣れで知らないだけで、そんなものなのかと思い、ゴミを残したまま河川敷を後にしてしまいました」
