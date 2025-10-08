³ØÎòº¾¾Î¡¢¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡ÄÃÏÊý¼«¼£¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë¡ÖµïºÂ¤ê¼óÄ¹¡×¤¿¤Á¡£ÉÔ¿®Ç¤¤µ¤ì¤Æ¤â¡È¼¤á¤Ê¤¤¡É
¡¡°ËÅì»Ô¤Ç¤Ï10·î12Æü¹ð¼¨¡¦19ÆüÅê³«É¼¤Ç»ÔµÄÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹ÇÉ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬7¿Í°Ê¾åÅöÁª¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òºÆÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ»ÔÄ¹¤ÎºÂ¤òÄÉ¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü¤Ë¡£Á°¶¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤¬¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿»ÔÌ±¤È¤Î¥¿¥¦¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»ÔÀ¯±¿±Ä¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤Ï¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖÃÏÊýÀ¯¼£¤Ø¤Î´Ø¿´Äã²¼¤È¥â¥é¥ëÊø²õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ß¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢´äÅÄ»á¤Î´ó¹Æ¡Ë¡£
¢¡ÃÏÊýÀ¯¼£¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë»ÔÄ¹¤Ï¤Ê¤¼Áý¤¨¤¿¤«¡©
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ°¤·¤´·Îã¤È¤Ê¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤½¤¦´í×ü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤«¤éÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ä¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤È¤Î¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¤·Â³¤±¤ë·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤é¡¢¡ÈµïºÂ¤ê¼óÄ¹¡É¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿±ÊÌî¹ÌÊ¿¡¦Á°´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÎã¤â¤¢¤ë¡£ÉÔ¿®Ç¤°Æ²Ä·è¸å¤ÎµÄ²ñ²ò»¶¤«¤é2ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤Ç»ÔÄ¹¤ÎºÂ¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢9·î¤Ë¤Ï¼ýÏÅÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤Ç4ÅÙ¤âÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬·èµÄ¤µ¤ì¤¿²Æì¸©Æî¾ë»Ô¤Î¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¤È¹ðÈ¯¼Ô¤ò°ìÊýÅª¤Ë½èÊ¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëã·Æ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ÏÆ±Îà¤«¡£¤È¤â¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Çàºáá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤âµïºÂ¤ê¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼óÄ¹¤Ë¤ÏÌÏÈÏÅª¤Ê¸ÀÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Íû²¼¤Ë´§¤òÀµ¤µ¤º¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µ¿ÏÇ¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤«¤é¤·¤Æ¶ØÊª¤À¡£ÀÇ¶â¤ò¸¶»ñ¤È¤¹¤ëÍ½»»¤Î¼¹¹Ô¤ä¿Í»ö¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿µðÂç¤Ê¸¢¸Â¤òÍ¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢¡À¯¼£¶õÇò¤¬ÃÏÊý¼«¼£¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢°ËÅì»Ô¤Ç¤Ï»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤«¤éÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÄó½Ð¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿³µÄ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ëÀì·è½èÊ¬¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç2²¯±ßÄ¶¤â¤ÎÍ½»»¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¶¶»Ô¤Ç¤Ï¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñÁê¼ê¤Î¿¦°÷¤À¤±¤¬¹ß³Ê½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤À¡£¸å¤Ë¡¢Åö³º¿¦°÷¼«¤é´õË¾¤·¤Æ¤Î¹ßÇ¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿»ÔÄ¹¤Î¶¯¸¢¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿±ê¾åÁû¤®¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢µïºÂ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë°ãË¡À¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤âµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Æ»ÔÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¸¢Íø¤¬¼óÄ¹¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ê¤é¤Ì»ÔÌ±¤À¡£ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬Ìò½ê¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï°²½¤·¡¢µÄ²ñ¤ÏÊ¶µê¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»Üºö¤ÏÃÙ¡¹¤È¤·¤Æ¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Áªµó¤ÇÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤È¥«¥Í¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¡¢À¯¼£¶õÇò¤¬ÃÏÊý¼«¼£¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë¡£
¡¡°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤âµïºÂ¤ê¤Ëí´í°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡»×¤¦¤Ë¡¢ÃÏÊýÀ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ÎÄã¤µ¤ä¥â¥é¥ë¤ÎÄã²¼¤¬°ì°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤ò»Ö¤¹¿Íºà¤Ï¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î·ä´Ö¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²á·ã¤Ê¸ÀÆ°¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÀ¯¼£²È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢µïºÂ¤ê¼óÄ¹¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£2ÅÙ¤ÎÁªµó¤Ç»ö¼Â¾å¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é50Æü´Ö¤â¼óÁê¤ÎºÂ¤ËµïºÂ¤Ã¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Î¤À¡£
¡ãÊ¸¡¿´äÅÄÌÀ»Ò¡ä
¡Ú´äÅÄÌÀ»Ò¡Û
¤¤¤ï¤¿¤¢¤¤³¡ü¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡1996Ç¯¤ËNHK¤ËÆþ¶É¤·¡¢¡Ç00Ç¯¤ËÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô¤Ø¡£20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò¼èºà¤·¡¢¡Ö°ÂÇÜ»á¤òºÇ¤âÃÎ¤ëµ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ç23Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¡¢¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°¼ÂÏ¿¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤ò¾å°´¡£¸½ºß¤ÏÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤âÊ³Æ®Ãæ
