東京23区で「若者が暮らしやすい」と思う区ランキング！ 2位「中野区」、1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部は2025年7月16日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「東京23区」についてのアンケートを実施。「若者が暮らしやすいと思う区」ランキングで選ばれた区を東京ガイドが紹介します（画像はアマナイメージズ）。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：中野区／41票2位に選ばれたのは「中野区」でした。
新宿区と渋谷区に隣接する中野区は、東京の主要駅へのアクセスのよさが魅力。区の中心の中野駅から新宿駅まではなんと最短5分未満でアクセスでき、東京駅へは乗換なしで約20分で到着します。
回答者からは「新宿より家賃が安めで、JR中央線、東西線、丸ノ内線など、都心へのアクセスがいいため、都心に遊びに出やすい印象があるため」（40代男性／埼玉県）、「都心から近いのに、物価はあまり高くはないと聞く。芸人さん等あまりお金がなくても住み心地は良さそう」（60代女性／和歌山県）、「若い時、この区に在住している人がまわりに多かったので」（50代女性／埼玉県）、「都心の主要駅にも近く、若者カルチャーもあるし店もリーズナブルなところがあるから」（30代男性／神奈川県）という声が上がっています。
1位：渋谷区／49票1位に選ばれたのは「渋谷区」でした。
100年に1度という再開発が行われている渋谷駅には渋谷ヒカリエや渋谷スクランブルスクエアといった大型商業施設をはじめ、渋谷スクランブル交差点、渋谷センター街、SHIBUYA109といった世界的にも有名な若者の聖地が集中。
区内には原宿の竹下通りや、裏原宿、代官山など、ストリート系からモード系まで、ファッションスタイルごとにショップが集まっているエリアが点在していて、おしゃれな若者が集う区です。そんな最先端の雰囲気に惹かれる若者が「住みたい！」と思うのは当然のこと。
回答者からは、「若者が好むお店や文化があるから。時代の最先端のイメージ」（30代女性／北海道）、「流行り、旬のお店やサービスが多いから」（40代女性／長崎県）、「家は狭そうだけど、遊ぶ場所がたくさんあって刺激もすぐそこにある感じが人気そうです」（30代女性／神奈川県）という声が上がっています。
