矢口真里の元モデル夫、次男の誕生日を祝福！ おもしろ家族ショットに「ほっこりする」「癒されます」
タレント・矢口真里さんの夫で元モデルの梅田賢三さんは10月6日、自身のInstagramを更新。次男が4歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族ショットを公開しました。
【写真】矢口真里＆元モデル夫＆次男のおもしろ家族ショット
ファンからは「ジナーン君！4歳おめでとうございます」「撮影してくれたのは、もしかして長男くんかな？」「ほっこりするぅ」「癒されます！」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「撮影してくれたのは、もしかして長男くんかな？」梅田さんは「【次男ハピバだより】ジナーンこと次男が10/1(都民の日)に4歳」と報告し、3枚の写真を投稿。1枚目について「今年は絞りにしぼったアイディアで、主役と3人で作った『４』でお開き」と説明していますが、梅田さん、矢口さん、次男で綺麗な「4」の形になっています。また、2枚目には次男のソロショット、3枚目には子どもたちのスリーショットを掲載しました。
「次男ちゃん大きくなりましたネ！」1日の投稿でも「【次男ハピバだより】10月1日 この世に生を成して1,462日 アンパンマンとお絵描きとおはなしと味噌ラーメンをこよなく愛す次男が本日4歳」と、次男が誕生日を迎えたことを報告していた梅田さん。あわせて、長男と次男のツーショットを公開しています。ファンからは「次男ちゃん大きくなりましたネ！」「もう4歳ですか！ 本当に早いですね！」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
