◆ＭＬＢ ＣＵＰ ２０２５ 東日本ブロック予選 ▽決勝 勝呂ボーイズ（埼玉西）７―３埼玉上尾ボーイズ（埼玉東）＝延長８回、７回からタイブレーク＝（９月２８日・埼玉栄高女子グラウンド）

今年新設された小学６年以下のリーグ交流大会・ＭＬＢ ＣＵＰ ２０２５（１１月２２〜２４日、滋賀・マイネットスタジアム皇子山ほか）の東日本ブロック予選の決勝が９月２８日に行われ、勝呂ボーイズ（埼玉西）が延長８回タイブレークで埼玉上尾ボーイズ（埼玉東）を下し、１６チームの頂点に立ち代表切符を獲得。リーグの垣根を越えた小学硬式ＮＯ１を目指す。

※ ※ ※

埼玉上尾は１点を追う６回１死二塁で、代走の庄司羅斗（４年）が三盗を決め、内野ゴロで生還し同点に。延長７回も同点に追い付く粘りも及ばず。

村川比呂樹監督（４６）は「（庄司は足の）切り札。３年生が５人と少ない中、最後まで諦めずに頑張ってくれた」とナインをたたえた。

１番打者で２安打と気を吐いた渡邊結斗主将（６年）は「ここまでみんなで力を合わせて戦えた。次は勝呂に勝ちたい」と悔しさをこらえていた。