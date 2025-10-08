フォルクスワーゲンと加藤ローサさんによる新しいラジオ番組

フォルクスワーゲンの新ラジオ番組「Volkswagen TREASURES」がスタート！パーソナリティは加藤ローサさん

フォルクスワーゲンは、ブランドの原点である「ピープルズカー（People’s Car）」の理念に立ち返り、すべての人々のライフスタイルに寄り添い、日々の暮らしを支える存在でありたいと考えている。その想いをより多くの人に届けるため、フォルクスワーゲンは新たなラジオ番組「Volkswagen TREASURES」をスタートした。この番組では、日常の中にある小さな“宝物”のような瞬間や、人々の人生に寄り添うストーリーを音声で届けるもの。

この番組は、リスナーの皆さんが大切にしている「心の宝物（TREASURES）」に耳を傾けるプログラム。人生を豊かに彩ってきた音楽、心に深く刻まれた風景、困難な時に支えになった言葉、そして長く人生を共にしてきた愛着あるモノ……。変化が激しく忙しい日々を送る今だからこそ、形あるものもないものも含めた、こうした「大切なもの」に改めて光をあて、リスナーの心にそっと寄り添う時間を提供したいという想いが込められている。

10月1日にスタートしたこの番組は、毎週月曜日から木曜日の16:50から17:00まで放送。曜日ごとに異なるテーマで、リスナーと相互コミュニケーションができる企画も予定されている。パーソナリティを務める加藤ローサさんの近況など、プライベートトークも織り交ぜながらのメール紹介など、ドライブトークさながらに届けられる。

🔳各曜日テーマ＆サブタイトル

●月曜日：音楽-- 「心を動かすメロディ」リスナーの人生を支えた一曲や、思い出に刻まれた音楽を紹介。著名人やアーティストの「心の支えになった音楽」も取り上げる。

●火曜日：風景-- 「心のランドスケープ」

忘れられない景色、幼いころの原風景、人生を変えた風景を紹介。リスナー投稿と出演者エピソードを交えて展開する。

●水曜日：言葉-- 「心に残る言葉」

偉人や有名人の格言、家族や友人の忘れられない一言を紹介。出演者がリスナーのエピソードに寄り添い、深みを添える。

●木曜日：モノ-- 「人生をともにした宝物」

暮らしのなかで長く寄り添った愛用品、大切な思い出のモノ、さらには日々の暮らしを豊かに、小さな喜びを与えてくれる日用品、アイテムを紹介。

パーソナリティは加藤ローサさん

加藤ローサ

1985年6月22日生まれ、鹿児島県出身。父親はイタリア人、母親は日本人。高校在学中にモデルとしてデビューし、2004年に結婚情報誌『ゼクシィ』のCMで注目を集める。以降、女優として映画『デトロイト・メタル・シティ』、ドラマ『女帝』など多数の作品に出演。現在は二児の母として、そのライフスタイルも支持されている。

INFORMATION

番組タイトル：Volkswagen TREASURES（＝人生に寄り添う大切なものたち）

放送開始日：2025年10月1日（水）

放送局：TOKYO FM

放送日時：月曜日～木曜日・16:50～17:00

パーソナリティ：加藤ローサ

番組URL https://www.tfm.co.jp/treasures/