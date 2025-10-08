木南晴夏、ピクニックにハマる「シャボン玉を吹いてみたり…」
俳優の木南晴夏が8日、東京・伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージにて開催される『MARNI PLAYFUL BLOOM POPUP』に来場し、フォトコールを行った。
【全身ショット】美脚スラリ！ジャケットスタイルでエレガントな木南晴夏
ベルベットベイビージャケット（41万2500円）、サテンボウタイ（16万9400円）、ペンシルスカート（61万2700円）、スモールバッグ（28万4900円）というブラウンを基調とした落ち着いた装いで登場。
「秋らしい配色のトラッドスタイル」と紹介した今回のコーディネート。「私服で愛用させていただいているんですけどこの秋はオレンジだったりイエローだったり暖色を取り入れたい」といい、この秋は時に「レザーアイテムに挑戦してみたい」と意欲をみせた。
“PLAYFUL BLOOM”にちなみ、自身がときめく瞬間を聞かれると「涼しく過ごしやすい気候なのでピクニックがだいすき。お散歩やピクニックなどなんでもない瞬間にときめいています」と明かす。「芝生にシートを敷いて、お弁当やパンを持ってシャボン玉を吹いてみたりしています」とかわいらしい日常を垣間見せていた。
同所では25年秋冬コレクションで発表されたバックライン「チューリピア」の世界観を体感できるポップアップ。「チューリピア」を1週間先行販売しており、チャームやピンバッチを使用したカスタマイズサービスも実施する。
