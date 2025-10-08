2012年発売UT、16年発売アイアン、地クラブウェッジ…… 堀琴音のギアが独特過ぎた！
「日本女子オープン」で初のメジャー制覇を果たした堀琴音。彼女のクラブセッティングを見てみると、UTやアイアンはかなり古いモデルを使っており、その独特なこだわりが光る。
セカンドショットで距離が残る場面が多い堀にとって、UTやアイアンはスコアメイクの要といえる。7Wの下には4・5Uとしてブリヂストンの『TOURSTAGE X-DRIVE GR』（23度・25度）を使用。2012年発売モデルという、かなりの“古参”クラブだ。「一番こだわっているのはUTです。私にとってUTは生命線なのでブレてはいけない。溝がなくなり、新しいものに替えたこともありますが、スピンの入り方など、このモデルを超えるものがないと替えられません」（堀）このモデルの特徴について、ブリヂストンスポーツのツアーレップはこう語る。「形状が他より平べったく、FWとUTのいいとこ取りのようなモデルです。若干刃が出ていて球が拾いやすく、UT特有の“つかまらなさ”をほどよく補っています。アマチュア時代から使っていて、はまっているのでしょう」（ブリヂストン・ツアーレップ）装着しているシャフトは『MCH 60S』。クセがなく扱いやすいと女子プロの間でも人気が高い。ヘッドが走り過ぎず、ほどよいしなり感が得られるのが特徴だ。アイアンは6I?PWに、ブリヂストンの2016年モデル『TOUR B X-CB』を採用。シャフトは『MCI 80R』を組み合わせている。「インパクト部分の裏側（バックフェース）が肉厚で、分厚い打感が特徴です。また、ソールに丸みがあるので抜けも良く、プロにとってちょうどいいスピンがかかるのではと思います」（ブリヂストン・ツアーレップ）さらに、51度と58度のウェッジには地クラブ『ジューシー tT』を使用し、『N.S.PRO 950GH S』シャフトを装着している。「『ジューシー tT』はプロのリクエストに応えて設計するモデルです。軟鉄をウェッジ形状に削り出し、CNC加工を施しているため、打感が非常に柔らかい。58度はバンス13度のTソール形状でスピンがかかりやすく、ダフリにも強い設計。51度はSソール形状でフェースを開かずに打て、タテ距離のコントロール性に優れています」（『ジューシー』デザイナー・松吉宗之）独特なギアセッティングでメジャー初制覇をつかんだ堀琴音。クラブの“新しさ”ではなく、“自分に合うかどうか”で選ぶ彼女の姿勢こそ、多くのアマチュアが見習うべきものだろう。【堀琴音のクラブセッティング】1W：キャロウェイ ROGUE ST???（10.5度／Tour AD HD-5S）3・5W： キャロウェイ PARADYM Ai SMOKE MAX（15・18度／Tour AD HD-5S）7W：テーラーメイド Qi35（21度／Tour AD HD-5S）4・5U：ブリヂストン TOURSTAGE X-DRIVE GR（23・25度／MCH 60S）6I〜PW：ブリヂストン TOUR B X-CB（MCI 80R）※2016年51・58度：ジューシー tT（N.S.PRO 950GH S）PT：スコッティ・キャメロン FUTURA XBALL：ブリヂストン TOUR B X
