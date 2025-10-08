Travis Japan七五三掛龍也、心ときめく瞬間は“表現しているとき”「幸せな気持ちになります」
7人組グループ・Travis Japanの七五三掛龍也が8日、東京・伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージにて開催される『MARNI PLAYFUL BLOOM POPUP』に来場し、フォトコールを行った。
【全身ショット】キュートな笑顔！デニムスタイルで登場した七五三掛龍也
この日は、切り替えがポイントのデニムラッカージャケット（25万4100円）、デニムパンツ（21万2300円）、スモールバッグ（29万5900円）というコーディネートで登場。「デニムに茶色のスウェードだったりバッグに合わせて遊び心のあるデザイン」と紹介。パンツにもチューリップが描かれ「バッグにも合っていて気に入っています」とうれしげに明かした。
つい最近にもMARNIの茶色のチェックのウールパンツを購入したそうで「丈直しに出していてもう少しで届くので、この秋はたくさん履きたい」と瞳を輝かせる。さらに「シルエットがきれいなコートで気になっているアイテムがある。MARNIさんの大胆な色のバッグをあわせてコーディネートを楽しみたい」と意欲をみせた。
PLAYFUL BLOOM にちなみ、自身が心ときめく瞬間や華やかを感じる瞬間を聞かれ「ライブや舞台。パフォーマンス、表現をしているとき」と挙げ「たくさんの衣装や照明を浴びて、コンサート会場だったら、ファンのみなさんのペンライトやうちわがあるので華やかさがあって幸せな気持ちになります」と笑顔で明かしていた。。
同所では25年秋冬コレクションで発表されたバックライン「チューリピア」の世界観を体感できるポップアップ。「チューリピア」を1週間先行販売しており、チャームやピンバッチを使用したカスタマイズサービスも実施する。
