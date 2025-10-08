¡È10Ô¸º¡É¤¬ÏÃÂê¡¦ËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁé¤»¤¿¤Í¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¸«¤Ä¤áÊý²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È10Ô¸º¡É¤¬ÏÃÂê¤ÎËÜÅÄË¾·ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2025Ç¯6·î2Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢¡Ö21¡£20ºÐ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©À¸³è¤¬¡¢¤â¤ê¤â¤ê¤´ÈÓ¤«¤é¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÎ¤¬10kg·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¡£
¡¡10·î6Æü¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·Ì£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±§Ãè°ì²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë