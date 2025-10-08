JR東日本は、50歳からの旅と暮らしを応援する「大人の休日倶楽部」の20周年を記念し、Web入会キャンペーン第2弾を2025年10月1日（水）から開始しました。期間中、WebからJCBブランドのカードに新規入会した方全員に、入会特典としてJRE POINT 3,000ポイント（3,000円相当）をプレゼントします。さらに、カードを合計150,000円（税込）以上利用してエントリーすると、東京ステーションホテルなどの豪華ホテルペア宿泊券が抽選で当たるチャンスも用意されています。

面倒な手続き不要！JCBで入会するだけで3,000円相当ゲット

今回のキャンペーンでは、2025年10月1日(水)〜2026年1月13日(火)の申込期間中に、「大人の休日倶楽部」ホームページからJCBブランドのクレジットカードに新規入会した方全員に、入会特典としてJRE POINT 3,000ポイント（3,000円相当）がプレゼントされます。この特典は事前のエントリーが不要で、Webで申し込むだけで自動的に対象となる手軽さが魅力です。

カード15万円利用で 夢の宿泊体験！豪華ホテルペア宿泊券

入会特典に加えて、豪華な利用特典も用意されています。

キャンペーン期間中に「大人の休日倶楽部カード」を合計150,000円（税込）以上利用しエントリーした方のから、抽選で合計90組180名に素敵なホテルペア宿泊券が当たるキャンペーンを実施しています！

賞品には、健康カウンセリング付きでウェルネス体験ができる「ReLabo Medical Spa & Stay（青森）」、東京駅の「東京ステーションホテル」、古都の散策に便利な「ホテルメトロポリタン 鎌倉」と、一度は泊まってみたい魅力的なホテルがラインナップされています。

「ReLabo MedicalSpa & Stay」イメージ

「東京ステーションホテル」イメージ

「ホテルメトロポリタン 鎌倉」イメージ

こちらの利用特典は全ブランドのカードが対象ですが、キャンペーンページからのエントリーが必要となるので注意が必要です。

魔法のきっぷ乗り放題の「大人の休日倶楽部パス」も忘れずに

キャンペーンとあわせて、会員限定のお得なきっぷ「大人の休日倶楽部パス」の第2回が、2025年10月27日(月)から発売されます。

このパスは通常価格より1,000円安い！さらに、JR東日本線や北海道線が連続する5日間乗り放題となり、指定席も6回まで利用できる非常に便利なきっぷです。

（参考記事）大人の休日倶楽部パス

https://tetsudo-ch.com/13002184.html

秋の紅葉や冬の温泉旅行など、この機会にキャンペーンで入会し、お得なパスで東日本・北海道エリアの旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

「大人の休日倶楽部」20周年記念 Web入会キャンペーン第2弾 概要

この入会キャンペーンは、2025年10月1日(水)〜2026年1月13日(火)の期間にWebで入会を申し込み、2026年2月13日(金)までにカードが発行された人が対象です。

入会特典のJRE POINT 3,000ポイントは、JCBブランドでの入会者全員にプレゼントされます。

さらに、2026年3月1日(日)までのカード利用期間中に合計150,000円（税込）以上利用し、エントリーした方の中から抽選で豪華ホテルペア宿泊券が当たる！特典の提供は、入会・利用特典ともに2026年3月下旬が予定されています。

JR東日本が実施する「大人の休日倶楽部」のWeb入会キャンペーンは、ポイントプレゼントや豪華な宿泊体験が当たるなど、旅好きにとって見逃せない内容となっています。50歳からの新しい趣味や生きがいを見つけるきっかけとして、このお得な機会に「大人の休日倶楽部」への入会を検討してみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東日本、TOP写真：PIXTA）

