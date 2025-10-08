千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

10月5日（日）の同番組では、“令和のエース”となる強いハートを持ったアイドルを発掘する「第5回 私が一番カワイイ オーディション」が開催された。

今回は、「我こそが一番カワイイ」と名乗りを上げる8人の女性がオーディションに参加し、大悟とAMEMIYA、レインボーの池田直人が“誰が一番カワイイ”のかを審査。

スタジオゲストの森脇梨々夏も見守るなか、過去オーディション参加者のグラビアアイドル・藤原ちの、高梨瑞樹、アイドルユニット・アイオケの大野まりかも見届け人として参加した。

オーディション前半ブロックでは、今年研究生から正規メンバーに昇格したAKB48の工藤華純や、「ホリプロタレントスカウトキャラバン準グランプリ」受賞経験を持つタレント・畠中夢叶が登場。

モテエピソードを披露する場面では、動物園に行った際に「私がかわいすぎてモルモットに嬉ションされた」「動物界でもカワイイを伝えられている」と語った工藤。

これに見届け人の高梨が「人からモテないから動物のエピソードしか喋れない」と指摘したことで、女同士のマウント合戦に発展してしまう。

「私ラクダに嬉ションされたことあります」と明かした高梨に対して、「嘘、嘘、絶対嘘！」と否定した工藤は、「セイウチにもキスしました」と別の動物エピソードも披露。

「キスはセイウチしか知らない」とした工藤に、高梨は「そんなわけない」「一番男のニオイがする」と反論し、笑いを誘った。

さらに、“口の中に髪の毛が入ってしまったときの一言”というお題での工藤の回答に、ノブが「ド級の下ネタじゃない」とツッコミを入れ、高梨も「だから一番ヤバいんですよ！」と声を荒げる場面もあった。