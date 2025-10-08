「こんなに買ってやってるんだから、荷物くらい車まで運びなさいよ！」店員に荷物を運ばせようするお客など、カスハラ事例のまとめ【著者に聞く】
今回は、スーパーの店員に向けられたクレームの一例を描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より『店員も人間である』を紹介しよう。
【漫画】本編を読む
■自分勝手な主張をするお客さん
今や珍しくなくなったセルフレジ。しかし「セルフレジは苦手」という利用者も少なくない。導入時はとくに、「セルフレジだと？客にやらせんのか？立ってるやつは何やってる！」というクレームがあちこちからあった。
ほかにも「こんなに買ってやってるんだから、荷物くらい車まで運びなさいよ！」と店員に荷物を運ばせようする人や「ひとつ買い忘れただけなんだから、先に会計してよ」とレジの割り込みをしようとする人など、スーパーであったカスハラ事例を描く。狸谷さんは、「お客様が望む理想の接客はできかねます」と、声を強くする。店によっては、買い過ぎたとき荷物を自宅まで運んでくれるサービスもある。自分にあったスーパーを見つけて利用すべきだろう。
■漫画がストレス発散に
狸谷さんは、「漫画を描くことがある意味ストレス発散できているような気がする」という。スーパーや接客業の大変さを知ってほしいという思いに加え、共感する読者の声も届いていることから、「どれだけ嫌なことがあっても、自分の漫画の糧になると思うと、理不尽な目に遭って多少傷ついても立ち直りが早くなった気がする」と話す。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
