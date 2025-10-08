きょう東証スタンダード市場に新規上場したサイプレス・ホールディングス<428A.T>は、公開価格と同じ７１０円ウリ気配でスタートした。



同社は、和食業態を中心とする外食チェーン。「築地食堂源ちゃん」を主力ブランドに、グルメ回転寿司業態の「ＡＢＵＲＩ百貫」や炭火焼き鳥業態の「炭火焼鳥銀座惣菜店」などを展開しており、２５年８月末現在で東京２３区内を中心に東北から九州にかけて計３６ブランド、１２６店舗の直営店舗を展開している。上場に際し、売出株式数３５１万８８００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し５２万７８００株。主幹事は大和証券。



出所：MINKABU PRESS