トヨタ、ホンダなど上値追い継続、円安加速で輸出採算向上への期待高まる◇

トヨタ自動車<7203.T>が４連騰で今年１月初旬につけた年初来高値を視界に捉えているほか、ホンダ<7267.T>も上値追い基調を継続するなど自動車セクターへの買いが続いている。足もと外国為替市場では高市トレードによる円安の動きが加速し、１ドル＝１５１円台後半まで円が売られており、為替感応度の高い自動車セクターに追い風との見方が投資資金の流入を誘っている。トヨタは１円のドル高・円安で営業利益を約５００億円引き上げると試算されている。また、ホンダは同じく１円の円安で営業利益を１００億円押し上げると試算され、いずれも収益上方修正への期待が募る。また、トランプ米大統領が米国で自動車生産を行う企業への関税相殺措置の拡充と延長を検討しているとの一部海外メディアの報道もあり、米国内に生産工場を置く両社はその対象としてメリットを享受することへの思惑が株価に追い風となっているもようだ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS